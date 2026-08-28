Un Día Para Vivir, temporada 5: fecha de estreno y dónde ver

Un Día Para Vivir está de regreso. A cinco años de su estreno en la pantalla chica, la aclamada serie de suspenso y drama, protagonizada por María José Magán, vuelve a las pantallas de Azteca 7 con una nueva temporada y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo episodio.

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Un Día Para Vivir, temporada 5: fecha y hora de estreno

La quinta temporada de Un Día Para Vivir tendrá su estreno en las pantallas de Azteca 7 el próximo lunes, 31 de agosto. Los fanáticos del exitoso drama de ficción podrán seguir los nuevos episodios en punto de las 20:30 (hora del centro de México). Según adelantó la misma María José Magán, la nueva entrega de su proyecto estelar estará compuesta por un total de 50 capítulos.

¿Qué esperar para la quinta temporada de Un Día Para Vivir?

Para esta nueva temporada, los televidentes pueden esperar historias completamente nuevas y muy diferentes a lo anteriormente visto: “Vamos a ver nuevos personajes, nuevas historias. Van a ser capítulos de mucha adrenalina, mucha acción. Historias completamente diferentes a las que hemos visto en las temporadas pasadas”, reveló Magán.

Para preparar motores, aquí te compartimos una breve entrevista con la protagonista, quien nos habla sobre el próximo estreno de esta nueva entrega, las similitudes entre ella y su personaje, sus más grandes retos al estar frente al proyecto y lo que ella haría si recibiera su propia visita.

María José Magán revela todo lo NUEVO de Un Día Para Vivir Quinta Temporada

¿De qué trata Un Día Para Vivir?

Un Día Para Vivir es una serie de antología de ficción de suspenso y drama, producida por Azteca Estudios. A lo largo de sus episodios, el televidente es testigo de diferentes historias en las que la Muerte visita a mujeres y hombres para advertirles que sólo les quedan 24 horas para resolver todo aquello que tienen pendiente. Durante esta carrera contra reloj, las personas tendrán que hacer lo posible para recibir otra oportunidad.

Y ¿tú, qué harías si sólo te quedara Un Día Para Vivir? ¡No te pierdas el estreno de la nueva temporada este lunes, 31 de agosto, en punto de las 20:30 hrs. por Azteca 7!