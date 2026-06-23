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Esta es la cantidad de oxígeno que produce el mar para el planeta

El mar es muy importante para la producción de vida en el planeta y esto lo comprueba su alta cantidad de oxígeno emergida desde sus profundiades. Así funciona.

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|Crédito: Imagen de Pixabay

Escrito por: Pablo Booz | Marktube

Históricamente se ha recomendado a las personas (desde que hay severos problemas de contaminación) el cuidado y hasta el plantado de árboles y plantas para ayudar a la vida natural. Esto se entiende así, sobre todo en contextos de grandes urbes, donde estos espacios - naturales - ya no existen. Sin embargo, los océanos y sus mares son los principales productores de oxígeno en el planeta. Esto es lo que se sabe de esta situación.

¿Qué produce más oxígeno… los árboles o los océanos?

Aunque en general la actualidad habla de cuidar cada uno de los espacios naturales, el discurso probablemente se enfocaba en cuidar y reforestar los bosques, selvas y demás espacios donde se produzca oxígeno en la tierra. Sin embargo, se ha corroborado que los océanos y sus mares producen la misma cantidad o hasta más de este elemento vital para la vida.

Según lo dicho por Osvaldo Ulloa, doctor en Oceanografía, el océano produce precisamente casi el 50% del oxígeno en el planeta, mientras que la otra mitad se concreta en el plano terrestre. Mientras que otras posturas indican que incluso produce más, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica asegura que esto es algo difícil de corroborar, dados los cambios constante de marea.

En ese sentido, mientras en la tierra se produce este elemento vital gracias a los árboles, helechos, musgos, arbustos y hierbas... en el océano esto se logra vía algas y cianobacterias (bacterias fotosintéticas). Estas habitan en la zona iluminada de la columna de agua.

@jean.paul.clips6 EL OCÉANO PRODUCE MÁS OXÍGENO QUE LOS BOSQUES 🌊 #ciencia #viral #ocean #oceano #misterio ♬ Last Hope - Steve Ralph

¿Cuánto oxígeno de los océanos y mares llegan a la tierra?

Aunque el oxígeno que se produce “en el agua” es de la mitad o más (dependiendo la fuente que lo diga) del total a nivel global, prácticamente todo ese es consumido por la propia vida marina. Tal como ocurre en la vida terrestre, los animales y plantas usan oxígeno para la respiración celular. Incluso, cuando los animales se descomponen en el océano… ocurre el mismo proceso. Y como dato final, el ecosistema marino ya se indicó que consume prácticamente todo el oxígeno que produce… pero cerca de un 10% lo aporta/libera a la atmósfera.

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