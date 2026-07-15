Conoce cuál es la estrella más grande del universo

Las películas de ciencia ficción donde se incluyen viajes espaciales tienen entre el discurso narrativo las grandes estrellas del universo. Ante eso, queda la pregunta de cuál es la más grande de todas… al menos de las que se tiene conocimiento. En ese sentido, aquí algunos datos de UY Scuti, que es considerada por los expertos como la estrella más grande del cosmos.

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¿Qué se sabe de UY Scuti, la estrella más grande del universo?

Las grandes estrellas son uno de los fenómenos más impresionantes de los existentes en el espacio. Son cuerpos celestes con masas que superan por decenas o centenas a la del Sol. Obviamente tienen un brillo intenso y tienen un entorno lleno de vientos y radiaciones estelares. Una data interesante es que tienen vidas cortas y regularmente terminan con explosiones de supernova, mismas que dejan agujeros negros o estrellas de neutrones.

En ese sentido, la UY Scuti se encuentra en la constelación del Escudo y se le denomina una supergigante roja. Las proporciones se indican haciendo un comparativo con el sol, que tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Esta estrella (la más grande del universo) es 1700 veces más grande que el conocido como el astro rey.

Pese a todo, las supergigantes rojas son más frías que el Sol, contando con una temperatura superficial que ronda entre los 3500 y 4000 grados Celsius. Sin embargo, se indica que su tamaño se logró por una fase evolutiva, pero en 2025 se anunciaba que como estrella estaba gastando su combustible nuclear… lo que significa que su vida entrará en su etapa final.

¿Cómo se forma una estrella gigante en el espacio estelar?

Estas nacen de grandes nubes de gas y polvo que colapsan bajo la fuerza de la gravedad. La estrella comienza a formarse en el núcleo durante el mismo proceso, esto hasta que llega un punto donde la presión y la temperatura son muy altas y así se concreta la fusión nuclear. Y es que las estrellas gigantes se forman cuando una estrella muy masiva precisamente se queda sin combustible, momento en el que comienzan a expandirse.