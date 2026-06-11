¿Cuál es el máximo de tiempo que una persona duró en el espacio?

Las maravillas del universo son un tema ampliamente disfrutable para las personas interesadas. Sin embargo, cuando esa magnificencia se conjunta con lo que el ser humano puede lograr, toma otro tipo de consecuencia para el impacto en la mente de las personas. Por eso cuando se reconoce el nombre de Valeri Polyakov, se entiende la grandeza del hombre que estuvo más tiempo en el espacio (en un solo viaje) en toda la historia.

¿Cuánto tiempo duró el viaje al espacio de Valeri Polyakov?

Lo fascinante de la ciencia y el entendimiento del universo pusieron a un médico en la misión más larga que el ser humano ha tenido en el espacio. El nacido en la URSS tuvo que pasar años picando piedra y siendo considerado entre candidatos para poder ser integrado a uno de los viajes con astronautas.

Incluso, previo a su gran viaje, ejecutó uno de 242 días, 22 horas y 34 minutos. Y su incursión en estos logros se dieron gracias a su labor como médico. Aunque altos rangos militares no estaban de acuerdo que un doctor tomara el sitio de los soldados entrenados, era necesario entender el impacto que tenía la microgravedad prolongada en el cuerpo humano. Por eso se requería de un profesional de la salud.

Haciendo fila desde 1970, su primer visita al espacio se concretó en 1988. Y aquel que le dio el récord de más estadía fuera del planeta llegó el 8 de enero de 1994. Allí el plan era que él, Víktor Afanásyev y Yuri Usachov quedaran arriba 16 meses, sin embargo solo fueron 14 (437 días), con 17 horas y 58 minutos. Así, logró el récord de un viaje individual.

¿Quién tiene el récord de más tiempo vivido en el espacio?

Los proyectos rusos son los que han conseguido los grandes triunfos en la industria especial, pues el récord de más tiempo (sumando varios viajes) en el espacio es de un compatriota de Valeri Polyakov. Oleg Kononenko acumuló 1,110 días fuera de la Tierra cuando regresó al suelo del planeta el 23 de septiembre de 2024… del que fue su último viaje.