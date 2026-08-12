Eclipse solar de HOY 12 de agosto: HORA del punto MÁXIMO para ver en vivo en Estados Unidos, España, México y HOY en Latinoamérica

En 'The Sky Live' anunció que para el 12 de agosto del 2026 tendremos un eclipse solar total, un evento que no ocurre todos los días y se convierte en un autentico espectáculo astronómico.

En el portal, se menciona que el evento tendrá su punto máximo a las 19:30 horas, manteniendo una duración de 2 minutos y 19 segundos para ver en vivo en transito de la luna por el sol.

¿Dónde será visible el eclipse del 12 de agosto?

Lamentablemente, el eclipse solar no será visible en todos los países, en algunas zonas podrás verlo en su totalidad o parcialmente.

'The Sky Live' explica que en países como Islandia y España su visibilidad será total en el punto máximo, mientras que en otros territorios de Europa como Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia, entre otros, se podrá ver parcialmente.

Para países del continente americano no se podrá ver el evento astronómico del 12 de agosto ni total ni parcialmente, pero puedes seguir la transmisión desde portales especializados en astronomía para que lo veas desde la comodidad de tu casa.

¿Cuánto dura el eclipse del 12 de agosto?

Aunque el punto máximo del eclipse solar del 12 de agosto va a dejar completamente oscuro los países europeos durante 2 minutos, en realidad la duración total de todo el evento será de 4 horas, desde que empieza la luna a cubrir al sol, hasta que por fin regresa la luz solar a su normalidad.

De todos los países, el más beneficiado es España al poder ver en su totalidad el cambio astronómico. Si quieres verlo en vivo, no olvides unirte a la transmisión desde las 11:15 horas (tiempo centro de México), ya sea que lo veas en la cuenta de YouTube de la Nasa, donde verás el minuto a minuto del punto máximo. No esperes más y únete a la transmisión, ya son muchos los usuarios que están disfrutando del gran suceso.