¿Se verá el Eclipse Total Solar en México, Argentina y el resto de América Latina? Hora EXACTA de inicio y fin del fenómeno

Este 12 de agosto de 2026 hay eclipse solar total, pero desafortunadamente no será visible desde México ni Argentina o el resto de Latinoamérica, ni siquiera de manera parcial. Este fenómeno se podrá ver en el cielo de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. Si estás en México y lo quieres disfrutar, la alternativa será seguir la transmisión oficial de NASA, que comenzará a las 11:15 horas del centro de México.

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¿A qué hora empieza el eclipse solar?

Si te quieres mantener atento para ver el evento, debes saber que la NASA transmitirá el evento en vivo desde las 11:15 horas, tiempo del centro de México. Pensando que lo ves desde México en vivo en el canal de la NASA, a las 11:45 podrás ver cómo comienza en Islandia y a las 12:28 verás cómo empieza en territorio español.

|Captura de pantalla nasa.gov/live/

En Reikiavik, por ejemplo, la fase parcial comenzará a las 16:47 horas locales, la totalidad a las 17:48 y terminará a las 17:49; la fase parcial concluirá a las 18:47.

¿Se verá el eclipse en México y Argentina?

No. México queda completamente fuera de la zona de visibilidad del eclipse del 12 de agosto. Argentina y el resto de Latinoamérica tampoco forman parte de las regiones donde la Luna cubrirá al Sol ese día. En cambio, algunas zonas del norte de América sí podrán observar una fase parcial, especialmente Alaska y Canadá.

La opción más sencilla para los amantes de este tipo de fenómenos será seguir la transmisión oficial de NASA, disponible mediante NASA Live y sus plataformas digitales. La agencia confirmó que ofrecerá imágenes desde distintos puntos de la trayectoria y entrevistas con especialistas para mantener a todos siempre bien informados.