Llega el eclipse solar más largo del siglo y será visible en la Tierra: la Luna provocará una corona solar y no habrá otro igual hasta el 2114

Diversas partes del mundo se preparan para recibir uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes que existen: un eclipse total de Sol. Pero no se trata de cualquier eclipse, sino del más largo del siglo. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el próximo 2 de agosto de 2027 los humanos serán testigos de un fenómeno sin precedentes, en el que la Tierra se oscurecerá por más de seis minutos, mientras que la corona solar se convertirá en la verdadera protagonista del evento. Según proyecciones, no habrá otro igual hasta el año 2114.

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¿Cuánto tiempo durará el eclipse de Sol más largo del siglo?

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos en su punto máximo. Por lo regular, la fase de totalidad de un eclipse suele extenderse de dos a tres minutos, por lo que esta inusual duración convertirá al fenómeno en uno de los más destacados del siglo, pues la Luna permitirá observar durante más tiempo la corona solar, que, usualmente, permanece oculta debido al gran brillo de la estrella.

¿Qué es un eclipse de Sol? El fenómeno de la corona solar explicado

Un eclipse solar total se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, creando una ausencia de luz solar en la superficie terrestre, así como un destello alrededor de la circunferencia lunar. A este destello - similar a un anillo de fuego - se le conoce como corona solar.

La corona solar es la capa más externa de la atmósfera del Sol. Por lo regular, esta permanece oculta debido al intenso brillo del Sol. No obstante, durante un eclipse solar total, la Luna bloquea la luz directa y permite observar este halo brillante que rodea el Sol, dando como resultado un increíble espectáculo visual.

La Tierra se prepara para ser testigo del eclipse del siglo | Crédito: Pexels

¿En qué partes del mundo se verá el eclipse solar del siglo?

Si bien se trata de un fenómeno impresionante, la mala noticia es que no se puede observar en todo el mundo. El eclipse total de Sol sólo podrá ser verse dentro de la franja de la sombra lunar, que en este caso incluye al sur de España, el norte de África y Medio Oriente.

| Crédito: Agencia Espacial Europea (ESA)

No habrá otro igual hasta 2114: lista de eclipses largos venideros

Este fenómeno no se volverá a ver sino hasta el 3 de junio de 2114. Para aquel entonces, se espera un eclipse total de sol de seis minutos con 32 segundos, una duración bastante similar a la de 2027. Otros eclipses cuya duración oscilará en los seis minutos incluyen:

