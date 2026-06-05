El día que la Tierra quedará a oscuras: los eclipses más impresionantes que vienen en los próximos años

La Tierra volverá a experimentar momentos en los que el día parecerá convertirse en noche. Uno de los eventos astronómicos más esperados ocurrirá el 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse solar total oscurezca por completo algunas regiones del planeta y ofrezca uno de los espectáculos celestes más impresionantes de la década. Aunque no todas las personas podrán observarlo en su totalidad, millones de espectadores tendrán la oportunidad de presenciar cómo el Sol desaparece temporalmente detrás de la Luna.

De acuerdo con la NASA, los próximos años estarán marcados por una serie de eclipses que captarán la atención de científicos y aficionados a la astronomía de todo el mundo. Entre ellos destacan el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, el eclipse anular del 6 de febrero de 2027 y otro eclipse solar total previsto para el 2 de agosto de 2027. Estos fenómenos serán visibles en distintas regiones del planeta y ofrecerán oportunidades únicas para observar el comportamiento del Sol, la Luna y la Tierra.

¿Por qué los eclipses solares son tan impresionantes?

Los eclipses solares tienen la capacidad de transformar por completo el paisaje durante varios minutos. Cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, la luz disminuye de forma notable, la temperatura puede descender ligeramente y el cielo adquiere tonos crepusculares. Incluso algunas especies animales modifican temporalmente su comportamiento al interpretar que ha llegado la noche.

Estas son las fechas de los próximos eclipses en el mundo.|(ESPECIAL/CANVA)

Durante los eclipses solares totales también se vuelve visible la corona solar, una de las estructuras más fascinantes de nuestra estrella. Esta atmósfera exterior del Sol normalmente permanece oculta por el intenso brillo solar, pero aparece brevemente cuando la Luna cubre por completo el disco solar.

Los eclipses más esperados de 2026 y 2027: todas las fechasEl eclipse total del 12 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más importantes de la década. Su trayectoria cruzará Groenlandia, Islandia y España, mientras que otras regiones de Europa, África y América del Norte podrán observarlo de manera parcial.

Un año después, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 recorrerá el norte de África y parte del Medio Oriente. Este fenómeno ofrecerá algunos de los periodos de oscuridad más prolongados del siglo para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad.

Según explica National Geographic, cada eclipse posee características únicas determinadas por la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. Por esta razón, ningún eclipse es exactamente igual a otro y cada observación se convierte en una experiencia irrepetible.

Los eclipses lunares también darán espectáculo: ¿cuándo son?

Pero no solo el Sol será protagonista durante los próximos años. El calendario astronómico también incluirá eclipses lunares capaces de teñir nuestro satélite natural de tonalidades rojizas debido al efecto de la atmósfera terrestre sobre la luz solar.

Entre ellos destaca el eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026, visible desde amplias regiones de América, Europa y África. Aunque suelen ser menos impactantes visualmente que los eclipses solares, tienen una gran ventaja: pueden observarse de forma segura a simple vista sin necesidad de filtros especiales.

Un fenómeno que sigue maravillando a la humanidadLa fascinación por los eclipses ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Lo que en el pasado era interpretado como un presagio o un acontecimiento sobrenatural hoy puede explicarse gracias a la ciencia como el resultado de una alineación precisa entre el Sol, la Luna y la Tierra.

Sin embargo, el asombro permanece intacto. Contemplar cómo el cielo cambia repentinamente y la luz del día desaparece durante unos minutos sigue siendo una experiencia difícil de olvidar.

Los próximos años ofrecerán varias oportunidades para presenciar estos espectáculos cósmicos únicos. Para los amantes de la astronomía, cada eclipse será un recordatorio de que vivimos en un sistema dinámico y en constante movimiento, donde incluso la luz del Sol puede desaparecer temporalmente y transformar el día en una noche inesperada.