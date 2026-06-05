Este es el día en que la Vía Láctea chocará con otra galaxia y cómo cambiará el cielo

La Vía Láctea podría protagonizar uno de los eventos más espectaculares de la historia del universo dentro de aproximadamente 4 mil 500 millones de años, cuando se acerque y posiblemente colisione con la galaxia de Andrómeda. Aunque esta fecha parece lejana para la humanidad, los astrónomos han dedicado décadas a estudiar este fenómeno porque transformaría por completo la apariencia del cielo nocturno y el futuro de nuestra galaxia.

Según un artículo reciente de National Geographic, existe alrededor de un 50 % de probabilidades de que la Vía Láctea y Andrómeda lleguen a colisionar durante los próximos 10 mil millones de años, un hallazgo que ha llevado a replantear algunos de los modelos astronómicos utilizados para predecir el destino de nuestro vecindario cósmico. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron que este choque era prácticamente inevitable, pero nuevas simulaciones sugieren que el desenlace podría ser más incierto de lo que se pensaba.

Actualmente, la galaxia de Andrómeda se encuentra a unos 2.5 millones de años luz de la Tierra y se desplaza lentamente hacia nosotros debido a la atracción gravitacional mutua. Aunque la distancia parece inmensa, para los astrónomos este acercamiento forma parte de un proceso natural en la evolución de las galaxias.

Así cambiará el cielo cuando Andrómeda se acerque

El cielo nocturno cambiará para siempre mucho antes de cualquier posible impacto. A medida que Andrómeda continúe acercándose, su tamaño aparente crecerá progresivamente en el firmamento hasta convertirse en una estructura gigantesca visible a simple vista. Los expertos estiman que millones de nuevas estrellas podrían apreciarse desde la Tierra, creando paisajes cósmicos completamente distintos a los que observamos hoy.

De acuerdo con especialistas en astronomía de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), la interacción entre ambas galaxias comenzaría dentro de unos 4 mil 500 millones de años. Sin embargo, el término "colisión" puede resultar engañoso, ya que las enormes distancias que separan a las estrellas hacen extremadamente improbable que estas choquen directamente entre sí.

Lo que realmente ocurrirá será una compleja danza gravitacional capaz de deformar ambas galaxias durante miles de millones de años. Los efectos de esta interacción modificarán la estructura de la Vía Láctea y de Andrómeda hasta dar origen a una nueva galaxia. ¿Cómo se llemaría?

La posible creación de "Milkomeda", la nueva galaxia que nacería tras Andrómeda y la Vía LácteaLos modelos computacionales sugieren que la Vía Láctea y Andrómeda terminarán fusionándose en una gigantesca galaxia completamente diferente. Algunos astrónomos incluso han propuesto el nombre de "Milkomeda" para describir este posible resultado, una nueva estructura galáctica nacida de la unión de las dos mayores integrantes del Grupo Local.

Andromeda y la Vía Láctea fusionadas, esegún la IA.|(ESPCIAL/Gemini AI)

Aunque el proceso completo tomaría miles de millones de años, su estudio permite a los científicos comprender mejor cómo nacen, evolucionan y se transforman las galaxias en distintas regiones del universo.

¿La Tierra llegará a presenciar este evento?

La Tierra probablemente no estará presente para observar el desenlace final de esta historia cósmica. Para entonces, el Sol habrá envejecido considerablemente y podría encontrarse en sus últimas etapas evolutivas, alterando por completo las condiciones del Sistema Solar.

Aun así, las observaciones actuales continúan refinando las predicciones sobre el futuro de ambas galaxias. Lo que sí parece seguro es que el encuentro entre la Vía Láctea y Andrómeda representa uno de los acontecimientos más impresionantes que esperan en el futuro lejano del cosmos, un recordatorio de que incluso las galaxias están en constante movimiento, cambio y transformación.