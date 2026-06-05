Llega el eclipse solar en el que la sombra de la luna atravesará la Tierra: será el primero en 100 años en la región y sucederá cuando el Sol está cerca del horizonte

Los seres humanos estamos a punto de presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes en donde el sol quedará oculto de manera parcial ya que la Luna lo cubrirá por completo, oscureciendo el cielo en pleno día. Esto sucederá debido a que en agosto de 2026 se presenciará un eclipse solar.

Eclipse Solar 2026: ¿Qué papel jugará la luna?

Cuando hablamos de un eclipse solar es común que solo se piense en el sol debido a que este fenómeno lleva su nombre, sin embargo el papel de la luna es fundamental debido aque la sombra de esta atravesará la tierra. De acuerdo con la NASA “Durante un eclipse solar, la Luna proyecta una sombra sobre la Tierra y oculta total o parcialmente nuestra vista del Sol”. Por otro lado, también explica que la sombra se compone de dos partes: la umbra, que es donde el Sol se oculta de forma completa, y la penumbra, donde el Sol está parcialmente oscurecido.

Por su parte, la NASA también explica que el hecho de que la Luna pueda ocultarse al sol se debe a que esta se encuentra 400 veces más cerca de la Tierra (aunque el Sol sea más grande).

Eclipse 2026: ¿Cuándo se llevará a cabo?

El eclipse solar de 2026 sucederá el 12 de agosto y el eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras que el eclipse parcial será visible solo en Europa, África, América del Norte, el Océano Atlántico, el Océano Ártico y el Océano Pacífico. Ahora bien, cabe aclarar que ambos eclipses son muy distintos ya que el eclipse solar total, de acuerdo con la NASA, “ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol” mientras que el parcial “ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados. Solo una parte del Sol se verá cubierta”.

Por otro lado, este eclipse es muy especial porque es el primero en la región de varias provincias de España. De acuerdo con el Instituto Nacional Geográfico de España “Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo”. Por otro lado, el siguiente año, el 2 de agosto, habrá un eclipse solar, mismo que será visible en España y habrá otro anular el 26 de enero de 2027.