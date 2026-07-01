Conoce todo sobre la Luna de Fresa... fenómeno recientemente visto en el cielo

El mundo de la astronomía destaca por lo impresionante que resulta adentrarse a él. Y una parte bastante importante es que el avance de la ciencia ha permitido que ciertos sucesos se entiendan mejor e incluso se sepa cuándo se presentarán. En ese sentido, la Luna de Fresa es algo que estuvo muy presente en la conversación de los días pasados, por ello es momento de entender qué es y por qué le llaman así.

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¿Qué es la Luna de Fresa y por qué se llama así?

Para los amantes de este tipo de información, se indica que la Luna de Fresa es una luna llena, sin embargo es especial porque marca la última de primavera o en su defecto la primera del verano. Justamente entre el 29 y 30 de junio el cielo vio cómo el satélite natural de la tierra brilló en su máximo esplendor, pero muchos siguen con la duda del nombre.

Y la razón es más obvia de lo que muchos esperarían, pues es la luna esplendorosa que los nativos americanos entendieron que se presentaba justo en el inicio de la cosecha de fresas. Por esa razón, la denominaron así, pues aunque algunos creían que el color del astro cambiaría a rojizo-rosado… eso realmente no ocurre.

En el caso específico de este evento astronómico de cierre de mes, se dio un día después del apogeo, que es el punto en el que la luna está más lejos de la Tierra. Y esto a su vez produce un fenómeno al que se le denomina microluna. En ese sentido, esta fue la segunda más pequeña presentada ya en este 2026.

#astronomia #lunadefresa #tvaztecaqueretaro ♬ THE MOON - Camargguinho @tvaztecaqueretaro ¡LUNA DE FRESA EN QUERÉTARO! 🍓🌕 Este lunes 29 de junio llega la Luna de Fresa, la famosa Luna llena de junio y uno de los eventos más llamativos del año. Aunque su nombre nos haga pensar en un cambio de color, en realidad proviene de los pueblos algonquinos de Norteamérica, quienes la bautizaron así porque coincidía con la temporada de cosecha de fresas silvestres. #luna

¿Entonces ya no habrá Luna de Fresa en lo que resta de 2026?

Si se indica que la Luna de Fresa es la que de manera particular marca el inicio de verano… claramente no. Sin embargo, si se toma esto como un evento de luna llena, aún quedan 6 en el presente año calendario. Incluso se indica que en noviembre y diciembre habrán superlunas. Estas ocurren cuando la luna está más cerca de la Tierra en su órbita. Es decir, visualmente parece que es más grande.

Fechas de lunas llenas