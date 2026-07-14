Conoce qué son las zonas muertas dentro de los océanos

En general se entiende la idea de que el mar es vida, desde ámbitos emocionales hasta lo que representan los océanos para el planeta Tierra y sus procesos naturales. Sin embargo, hay unas zonas específicas donde realmente cuesta sobrevivir… incluso ningún ser vivo lo logra. Conoce las zonas muertas del mar y qué es lo que pasa con el agua en dichos sitios.

¿Por qué se les llama zonas muertas a estos sitios de los océanos?

Espacios de divulgación científica como Gaceta UNAM indican que siempre han existido estas zonas muertas, sin embargo estas han aumentado en cantidad y tamaño. Pero se debe indicar que son espacios en los océanos donde no hay oxígeno o con muy poco de este elemento vital. A ese fenómeno se la nombra como hipoxia.

En el caso de las especies que se encuentran en dichos espacios, solamente los que pueden movilizarse sobreviven. En este caso los peces, tiburones o mamíferos como delfines logran escapar, pero hay otros tantos (invertebrados, algas, corales, moluscos, pastos marinos, ostras y mejillones) que no tienen la oportunidad de vivir. Mientras que en el caso de estrellas y pepinos de mar o los erizos… no se salvan cuando están en una zona muerta muy grande pues son lentos para trasladarse.

Lamentablemente aunque algunas especies se salvan, los viajes exigen gasto de energía, deben batallar para encontrar alimentos y se enfrentan a una nueva adaptación. Y ya que llegan a líneas limítrofes de estas zonas muertas, pueden existir complicaciones fisiológicas, temas de reproducción y adaptación a peligros como depredadores.

¿Por qué las zonas muertas de los océanos son un problema de actualidad?

Explicadas las complicaciones provocadas por las zonas muertas para las distintas especies, se indica que todo esto es parte del evidente cambio climático y por los grandes nutrientes que el ser humano derrama en los distintos espacios de la masa acuífera. En las costas los problemas se gestan por la enorme cantidad de fertilizantes que llegan desde la tierra, recordando que el aumento de temperatura también genera cambios en los mares y las especies que viven ahí, provocando serias afectaciones a espacios que también afectan a las labores de pesca para el sustento humano.