¡Es oficial! Usher será el artista principal del Halftime del Super Bowl LVIII

Las miradas se centran en el gran escenario deportivo del próximo año, y es que la emoción va en aumento a medida que se acerca el Super Bowl LVIII.

Uno de los momentos más esperados del evento es, sin duda, el espectáculo de medio tiempo, que reúne a miles de fanáticos en todo el mundo frente a sus pantallas.

¿Quién se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII?

Para este próximo evento, la noticia que está causando revuelo es la elección del artista que se encargará de amenizar el Halftime del juego: ¡Usher!

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¿Quién es Usher?

Usher Raymond IV, conocido artísticamente como Usher, es una de las figuras más reconocidas de la industria musical. Nacido el 14 de octubre de 1978 en Dallas, Texas, este cantante, compositor y actor ha dejado una huella indeleble en el mundo del R&B y el pop. Con una carrera que abarca más de dos décadas, el cantautor de 44 años ha acumulado innumerables éxitos, premios y una base de seguidores.

Conocido por su impresionante voz y sus coreografías electrizantes, Usher ha vendido millones de álbumes en todo el mundo y ha dejado un legado musical imborrable con hits como "Yeah!", "Burn", "U Got It Bad" y "Confessions Part II". Su presencia en el escenario es magnética, y su actuación en el Super Bowl LVIII promete ser un espectáculo inolvidable.

En el Super Bowl LVII, Rihanna, quien se encontraba embarazada, hizo una entrada impactante, suspendida en una plataforma sobre el escenario durante un espectacular show de medio tiempo. Cabe destacar que, este evento marcó su regreso en solitario, después de siete años de ausencia.

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¿Cuándo y dónde será el Super Bowl LVIII?

Si no quieres perderte de este gran espectáculo, toma nota. El Super Bowl LVIII está programado para llevarse a cabo el próximo domingo 11 de febrero de 2024. El evento tendrá lugar en el impresionante Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, que se ha convertido en un ícono de la ciudad.