¡Will Smith y Chris Rock se enfrentan! Te decimos dónde y cuándo.

Después de varios días del escándalo de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en plena transmisión de los premios Oscar 2022 por culpa de un chiste de mal gusto que este último hizo sobre su esposa, Jada Pinkett Smitth, ahora este par de actores se volverán a enfrentar y serás testigo de todo lo que pasará.

Así es, la polémica entre Will Smith y Chris Rock continúa, por lo que este fin de semana llevarán su pelea al siguiente nivel, ¿quééé? 😱

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¿Dónde y cuándo es el duelo entre Will Smith y Chris Rock?

¿De qué lado estás?, ¿a quién de ellos apoyas? Eso está por verse, pues este sábado Azteca 7 será el escenario perfecto para este duelo entre Will y Chris, donde su trabajo será el que hablará por ellos.

Por un lado, tendremos un maratón de 'El Príncipe del Rap', obviamente este primer round parece estar ganado por Will Smith, pero lo cierto es que tendremos ese capítulo especial donde el príncipe de Bel-Air y Chris Rock se conocen y comparten pantalla por primera vez.

Y continuando con las emociones encontradas de tenerlos en pantalla, por qué no un mano a mano de Will y Chris actuando en 'Enemigo Público' y 'Malas Compañías', respectivamente. ¿Cuál de estas películas te gusta más?

Sí, el enfrentamiento entre ambos sigue más fuerte que nunca, sobre todo porque el mundo está a la espera de una sanción por parte de los Oscars para Will: ¿le quitarán su estatuilla dorada?, ¿lo expulsarán de los premios de la Academia? Aún no hay respuestas, sólo rumores de lo que podría pasar, pero pues cada quién, ¿no? (*Sorbito)

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La rivalidad ha crecido con los años, aunque cada uno de ellos tiene a su séquito que los apoya en este duelo de titanes. ¿Con quién de ellos te quedas?



¡Cuéntanos tu decisión y no te pierdas este maratón con Will Smith y Chris Rock por la pantalla de Azteca 7!