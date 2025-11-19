¡HISTÓRICO! Selección de Concacaf regresa a un Mundial 52 años después

¡Sublime! La Selección de Haití hizo historia y contra todo pronóstico, clasificó a un Mundial tras 52 años de ausencia, por lo que podremos verlos en la justa que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

El conjunto caribeño se metió a la justa veraniega tras vencer por marcador de 2-0 a Nicaragua gracias a los goles de L. Deedson al minuto 9' y de R. Providence al 45'+1', para así clasificar en primer lugar del Grupo C con 11 puntos, por encima de Honduras y Costa Rica, selecciones que normalmente son potencias a nivel Concacaf pero ahora fracasaron rotundamente a pesar de que México, Canadá y Estados Unidos no están en las presentes eliminatorias por ser anfitriones.

La decepción sin duda se la llevan los ticos, quienes suman uno de los peores fracasos de su historia con una generación que ha envejecido y que en esta ocasión apostó por Miguel "Piojo" Herrera como entrenador, quien no pudo cumpliar la tarea de clasificar al Mundial y ahora corre el riesgo de ser despedido por la federación de Costa Rica.

Haití regresa a un Mundial después de 52 años

Con su pase al Mundial 2026, Haití regresa a la máxima justa del futbol después de 52 tras su participación en Alemania 1974, a la cual se clasificó, tras consagrarse campeón de la Concacaf de 1973 al acumular 8 puntos en 5 partidos.

Sin embargo, su participación en la Copa del Mundo fue gris al sumar tres derrotas contundentes contra Italia (1-3), Argentina (1-4) y Polonia, combinado europeo que los aplastó por marcador de 7-0.

Equipos de Concacaf clasificados al Mundial 2026 y al Repechaje

Tras la última fecha FIFA de este 2025, las selecciones de Concacaf que consiguieron su pase directo al Mundial 2026 fueron:



Curazao

Haití

Panamá

Selecciones de Concacaf con boleto a al Repechaje:



Jamaica

Surinam