deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡HISTÓRICO! Selección de Concacaf regresa a un Mundial 52 años después

El combinado haitiano hizo historia al clasificar a un Mundial después de más de medio siglo, dando una de las sorpresas en Concacaf y eliminando a potencias del sector

OFICIAL_ Haití clasifica al Mundial 2026 después de 52 años CONCACAF
Crédito: Mexsport
Eduardo Camarena
Mundial México 2026
Compartir

¡Sublime! La Selección de Haití hizo historia y contra todo pronóstico, clasificó a un Mundial tras 52 años de ausencia, por lo que podremos verlos en la justa que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

El conjunto caribeño se metió a la justa veraniega tras vencer por marcador de 2-0 a Nicaragua gracias a los goles de L. Deedson al minuto 9' y de R. Providence al 45'+1', para así clasificar en primer lugar del Grupo C con 11 puntos, por encima de Honduras y Costa Rica, selecciones que normalmente son potencias a nivel Concacaf pero ahora fracasaron rotundamente a pesar de que México, Canadá y Estados Unidos no están en las presentes eliminatorias por ser anfitriones.

La decepción sin duda se la llevan los ticos, quienes suman uno de los peores fracasos de su historia con una generación que ha envejecido y que en esta ocasión apostó por Miguel "Piojo" Herrera como entrenador, quien no pudo cumpliar la tarea de clasificar al Mundial y ahora corre el riesgo de ser despedido por la federación de Costa Rica.

Haití regresa a un Mundial después de 52 años

Con su pase al Mundial 2026, Haití regresa a la máxima justa del futbol después de 52 tras su participación en Alemania 1974, a la cual se clasificó, tras consagrarse campeón de la Concacaf de 1973 al acumular 8 puntos en 5 partidos.

Sin embargo, su participación en la Copa del Mundo fue gris al sumar tres derrotas contundentes contra Italia (1-3), Argentina (1-4) y Polonia, combinado europeo que los aplastó por marcador de 7-0.

Equipos de Concacaf clasificados al Mundial 2026 y al Repechaje

Tras la última fecha FIFA de este 2025, las selecciones de Concacaf que consiguieron su pase directo al Mundial 2026 fueron:

  • Curazao
  • Haití
  • Panamá

Selecciones de Concacaf con boleto a al Repechaje:

  • Jamaica
  • Surinam

¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Eduardo Camarena

Autor / Redactor

Eduardo Camarena

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×