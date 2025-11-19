OFICIAL: Las Selecciones de Concacaf ELIMINADAS del Mundial 2026

Este martes 18 de noviembre del 2025, quedaron definidas TODAS las selecciones eliminadas de CONCACAF para el Mundial de 2026.

Un total de 7 selecciones terminan con su sueño de poder entrar a la Copa del Mundo de 2026, las cuales son: Honduras, Costa Rica, Nicaragüa, Bermudas, Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala.

La primera selección en quedar eliminada fue Bermudas al terminar con cero puntos la fase. No logró ganar o empatar ninguno de los seis partidos.

De igual forma, El Salvador y Nicaragüa se unieron a la lista de los eliminados al terminar en el último lugar de sus respectivos grupos.

En tercer lugar terminaron Guatemala, Trinidad y Tobago y Costa Rica que llegó con esperanzas de clasificar hasta la última fecha.

Por último, Honduras terminó quedando fuera al no terminar entre los dos mejores segundos lugares luego de igualar a Surinam con nueve puntos, pero por la diferencia de goles logró avanzar el equipo de los Suriboys.

Gracias a nuestra afición por su apoyo incansable.

A jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores, staff y directivos: gracias por su esfuerzo, compromiso y respaldo en cada paso.

Seguimos adelante con humildad y pasión, creyendo que lo mejor aún está por venir. 🇭🇳💙#LaHSomosTodos… pic.twitter.com/bhJowrlmdQ — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 19, 2025

Así terminaron los tres grupos para clasificar a la Copa del Mundo del 2026 de la CONCACAF.

Grupo A

Panamá con 12 unidades Surinam con 9 unidades Guatemala con 8 unidades El Salvador con 3 unidades

Grupo B

Curazao con 12 unidades Jamaica con 11 unidades Trinidad y Tobago con 9 unidades Bermudas con 0 unidades

Grupo C



Haití con 11 unidades Honduras con 9 unidades Costa Rica con 7 unidades Nicaragua con 4 unidades

Las Selecciones de Concacaf que clasificaron directo al Mundial de 2026

Las tres selecciones que lograron entrar a la Copa del Mundo 2025 tras ganar su boleto en la clasificación de Concacaf al terminar en el primer lugar de su grupo son:



Panamá

Curazao

Haití

Las DOS selecciones de CONCACAF que disputaran el REPECHAJE para el Mundial de 2026

Por último, las dos selecciones que tendrán una oportunidad más de poder pelear por un lugar a la Copa del Mundo son: Jamaica tras empatar su último encuentro ante Curazao y Surinam al terminar en segundo lugar del grupo A.