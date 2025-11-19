deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OFICIAL: Las Selecciones de Concacaf ELIMINADAS del Mundial 2026

Ha terminado la clasificación de Concacaf para las eliminatorias del Mundial de 2026 y ya se conoce a todos las selecciones que se quedaron fuera

Honduras Concacaf
X honduras
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Compartir

Este martes 18 de noviembre del 2025, quedaron definidas TODAS las selecciones eliminadas de CONCACAF para el Mundial de 2026.

Un total de 7 selecciones terminan con su sueño de poder entrar a la Copa del Mundo de 2026, las cuales son: Honduras, Costa Rica, Nicaragüa, Bermudas, Trinidad y Tobago, El Salvador y Guatemala.

La primera selección en quedar eliminada fue Bermudas al terminar con cero puntos la fase. No logró ganar o empatar ninguno de los seis partidos.

De igual forma, El Salvador y Nicaragüa se unieron a la lista de los eliminados al terminar en el último lugar de sus respectivos grupos.

En tercer lugar terminaron Guatemala, Trinidad y Tobago y Costa Rica que llegó con esperanzas de clasificar hasta la última fecha.

Por último, Honduras terminó quedando fuera al no terminar entre los dos mejores segundos lugares luego de igualar a Surinam con nueve puntos, pero por la diferencia de goles logró avanzar el equipo de los Suriboys.

Así terminaron los tres grupos para clasificar a la Copa del Mundo del 2026 de la CONCACAF.

Grupo A

  1. Panamá con 12 unidades
  2. Surinam con 9 unidades
  3. Guatemala con 8 unidades
  4. El Salvador con 3 unidades

Grupo B

  1. Curazao con 12 unidades
  2. Jamaica con 11 unidades
  3. Trinidad y Tobago con 9 unidades
  4. Bermudas con 0 unidades

Grupo C

  1. Haití con 11 unidades
  2. Honduras con 9 unidades
  3. Costa Rica con 7 unidades
  4. Nicaragua con 4 unidades

Las Selecciones de Concacaf que clasificaron directo al Mundial de 2026

Las tres selecciones que lograron entrar a la Copa del Mundo 2025 tras ganar su boleto en la clasificación de Concacaf al terminar en el primer lugar de su grupo son:

  • Panamá
  • Curazao
  • Haití

Las DOS selecciones de CONCACAF que disputaran el REPECHAJE para el Mundial de 2026

Por último, las dos selecciones que tendrán una oportunidad más de poder pelear por un lugar a la Copa del Mundo son: Jamaica tras empatar su último encuentro ante Curazao y Surinam al terminar en segundo lugar del grupo A.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×