Nota

ÚLTIMA HORA: Los posibles cruces del repechaje del Mundial 2026

Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia se enfrentarán en dos partidos por definirse y después los ganadores irán contra Irak y República Democrática del Congo.

Erick De la Rosa
Las seis selecciones nacionales que pelearán por los dos últimos boletos al Mundial 2026 están definidas. Irak, Nueva Caledonia, Bolivia, República Democrática del Congo, Jamaica y Surinam se darán cita en México el próximo año para la repesca mundialista. Monterrey y Guadalajara serán sede de los choques premundialistas y acá te explicamos cómo se definirán a los dos invitados a la fiesta del futbol.

Irak y el Congo al ser los dos mejores clasificados esperarán a los ganadores de los primeros cruces que se sortearán entre Nueva Caledonia, Bolivia y los dos representantes de la Concacaf (Surinam y Jamaica). Por ejemplo, en un caso hipótetico, los caribeños se verían las caras contra los bolivianos y el ganador de este cruce se enfrentaría contra Irak por un boleto directo al mundial.

Esquema de repechaje

  • República Democrática del Congo vs ganador de Bolivia o Jamaica en Monterrey
  • Irak vs vs ganador de Surinam o Nueva Caledonia en Guadalajara

Cabe recordar que, los dos ejemplos anteriores son hipotéticos, pero lo que no cambia es que tanto los africanos y los asiáticos esperarán al ganador de los primeros cruces. La repesca intercontinental esta fechada para la próxima fecha FIFA del mes de marzo, pero su lugar en el grupo mundialista se definirá en el sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre y lo podrás ver EN VIVO por la señal de TV Azteca Deportes.

Bolivia
Jamaica
Autor / Redactor

Erick De la Rosa

