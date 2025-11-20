deportes
Nota

Los 13 jugadores que son estrellas internacionales, pero no lograrán ir al Mundial 2026

A pesar de ser figuras de sus respectivos clubes, estos jugadores de talla mundial no estarán en la próxima Copa del Mundo tras no clasificar con su país

Jugadores destacados que no estarán en el Mundial 2026
Crédito: TV Azteca
Jugadores destacados que no estarán en el Mundial 2026
Mundial México 2026
El Mundial 2026 está cada vez más cerca y solo restan conocer a los últimos seis equipos que clasificarán mediante el repechaje intercontinental y el repechaje europeo . Si bien es cierto que el torneo contará con la mayoría de las estrellas más impresionantes de este deporte, algunos jugadores muy destacados se quedaron con las manos vacías y no podrán mostrar su futbol en la próxima Copa del Mundo.

Estos 13 jugadores increíbles se perderán el Mundial 2026

Osimhen y Lookman

Nigeria estuvo muy cerca de clasificar al repechaje intercontinental para poder estar en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, cayó en penaltis en la final del playoff de la CAF ante República Democrática del Congo . Esto nos impedirá disfrutar de jugadores como Victor Osimhen, quien suma 9 goles en 12 partidos en la actual temporada, y también de Ademola Lookman, figura del Atalanta de Italia.

Osimhen y Lookman
Crédito: Getty Images
Osimhen y Lookman se perderán el Mundial 2026 con Nigeria

Kvaratskhelia y Mamardashvili

Si bien fueron la sorpresa de la Eurocopa 2024, Georgia estuvo lejos de clasificar incluso al repechaje del Mundial 2026. En su grupo tuvo a unas sólidas España y Turquía, por lo que se quedó con las manos vacías. Khvicha Kvaratskhelia, ganador de la última UEFA Champions League con el PSG, y Giorgi Mamardashvili, portero del Liverpool, serán dos de las grandes ausencias del torneo.

Kvaratskhelia y Mamardashvili
Crédito: AFP
Kvaratskhelia y Mamardashvili no irán al Mundial 2026 con Georgia

Szoboszlai

Hungría llegó a la última fecha con opciones de arrebatarle a Portugal la primera plaza, pero acabó sin jugar el repechaje por culpa del irlandés Parrot, de gran estado de forma. Dominik Szoboszlai, una de las principales figuras del Liverpool, no estará en la cita mundialista y deberá seguir el torneo por televisión.

Szoboszlai
Crédito: Federación de Futbol de Hungría
Szoboszlai no irá al Mundial 2026 con Hungría

Oblak

El portero de Atlético Madrid jamás ha jugado un Mundial y parece que terminará su carrera de esta manera. Si bien jugó la Eurocopa pasada con Eslovenia, Jan Oblak ha estado lejos de clasificar a la próxima Copa del Mundo y solamente le queda esperar a España, Marruecos y Portugal 2030, torneo al que llegará con 37 años.

Jan Obal
Crédito: @nzs_si / X
Jan Oblak no clasificó al Mundial 2026 con Eslovenia

Vlahović y Mitrović

Probablemente, Serbia sea una de las grandes ausencias del Mundial 2026. Además de contar con jugadores de clase mundial como Dušan Vlahović y Aleksandar Mitrović, cuenta con un plantel con nombres como Jovic, Tadic, Kostic, Radonjuc, Milinkovic-Savic, Gudeljl, entre otros. Quedó fuera incluso del repechaje europeo.

Vlahović y Mitrović
Crédito: Getty Images
Vlahović y Mitrović no estarán en el Mundial 2026 con Serbia

Mbeumo y Etta Eyong

Camerún es otra de las selecciones históricas que no estará en el Mundial 2026 y lo cierto es que cuenta con una de las figuras más destacas de la Premier League: Bryan Mbeumo, figura del Manchester United. Además, también cuenta con uno de los jugadores más buscados dentro de LaLiga como lo es Etta Eyong. Cayeron en los playoffs ante RD Congo.

Mbeumo y Etta Eyong
Crédito: Getty Images
Mbeumo y Etta Eyong se perderán el Mundial 2026 con Camerún

Guirassy

Guinea nunca tuvo posibilidades concretas de clasificar a la próxima Copa del Mundo, por lo que la ausencia de Serhou Guirassy ya era un hecho anticipado. El delantero del Borussia Dortmund acumula 11 goles y 4 asistencias en 20 partidos esta temporada. Siendo buscado por equipos como el FC Barcelona, será una de las estrellas que muchos extrañarán en 2026.

Guirassy
Crédito: CAF
Guirassy no estará en el Mundial 2026 con Guinea

Aubameyang

Gabón cayó en los playoffs de la CAF ante Nigeria y se quedó sin la posibilidad de disputar la Copa del Mundo 2026. Pierre-Emerick Aubameyang, quien fue un histórico delantero marcado por su etapa en Borussia Dortmund y habiendo representado la camiseta del Barcelona, Chelsea, entre otros, se quedó sin la posibilidad de viajar al Mundial. Con 36 años, nunca disputó el torneo y esta parecía ser su última ventana.

Aubameyang
Crédito: CAF
Aubameyang se perdió la oportunidad de clasificar al Mundial 2026 con Gabón

Navas

Costa Rica luchó hasta el último momento para meterse al Mundial 2026 y una victoria frente a Honduras le aseguraba, como mínimo, el repechaje. Sin embargo, el equipo de Miguel Herrera empató ante los hondureños y se quedó fuera de la cita máxima. Keylor Navas, histórico portero con pasado en el Real Madrid, no estará en el torneo y, con 38 años, difícilmente vuelva a una Copa del Mundo.

Keylor Navas
Crédito: @fedefutbolcrc / X
Keylor Navas se perderá el Mundial 2026 con Costa Rica

A prácticamente 200 días para el inicio del Mundial 2026, estos 13 futbolistas de gran calibre no estarán presentes en el torneo. Sin embargo, la lista podría ir en aumento teniendo en cuenta que equipos como Italia, Turquía, Suecia, entre otros, se encuentran disputando el repechaje para ingresar a la Copa del Mundo. Serán meses claves para conocer a los últimos clasificados.

Mundial 2026
