Lo que se sabe de la próxima venta de boletos para el repechaje del Mundial 2026 en México
Con Guadalajara y Monterrey como sedes de estos partidos definitorios, conoce la información más importante para obtener entradas y no perderte de nada
La última fecha FIFA del año pasó, por lo que ya solo resta definir a seis de los 48 clasificados al Mundial 2026. Dos de ellos saldrán del repechaje internacional que se sorteó este mismo jueves 20 de noviembre en Suiza, por lo que en muy poco tiempo saldrán a la venta los boletos.
Mientras que los seleccionados europeos definirán entre ellos cuatro clasificados; los países del resto de confederaciones se enfrentarán en México. A diferencia de lo que ocurría en Copas del Mundo anteriores, con duelos directos que aseguraban el cupo, para esta ocasión la FIFA decidió cambiar el formato .
Por primera vez se llevará a cabo un torneo especial que reunirá a seis selecciones y que constará de dos zonas. En la primera, Jamaica será rival de Nueva Caledonia en la semifinal, mientras que la República Democrática del Congo aguardará en la final por estar mejor posicionada en el ranking FIFA. En la segunda, Bolivia se medirá con Surinam y el ganador definirá ante Irak.
Las ciudades mexicanas en las que se disputará el repechaje internacional, según reveló la propia FIFA, serán Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Los encuentros se llevarán a cabo entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026.
TE PUEDE INTERESAR:
- No tiene lugar en Cruz Azul, pero Gabriel Milito quiere que sea su 9 en Chivas para el Clausura 2026
- OFICIAL: Chupete Suazo regresa a Rayados de Monterrey de cara a la Liguilla del Apertura 2025
- POR FIN: hablan de la indisciplina por la que Chicharito Hernández fue vetado por Tata Martino
¿Cómo conseguir boletos para el repechaje del Mundial 2026?
Los boletos para los encuentros del repechaje que tendrán lugar en México aún no están a la venta, pero es posible que esto cambie una vez que se confirme en que ciudad se llevará a cabo cada uno. Sea cual sea el juego de tu interés, cuando las entradas estén a la venta las vas a poder conseguir en la web oficial de la FIFA.
En fifa.com/es/tickets los usuarios tienen la posibilidad de comprar boletos para el Mundial 2026 y, próximamente, para el repechaje. Lo único que debes hacer es registrarte o ingresar con tu usuario y seleccionar el partido que más te interese.