deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Lo que se sabe de la próxima venta de boletos para el repechaje del Mundial 2026 en México

Con Guadalajara y Monterrey como sedes de estos partidos definitorios, conoce la información más importante para obtener entradas y no perderte de nada

Partidos del repechaje del Mundial 2026
Instagram FIFA / @fifa
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Compartir

La última fecha FIFA del año pasó, por lo que ya solo resta definir a seis de los 48 clasificados al Mundial 2026. Dos de ellos saldrán del repechaje internacional que se sorteó este mismo jueves 20 de noviembre en Suiza, por lo que en muy poco tiempo saldrán a la venta los boletos.

Mientras que los seleccionados europeos definirán entre ellos cuatro clasificados; los países del resto de confederaciones se enfrentarán en México. A diferencia de lo que ocurría en Copas del Mundo anteriores, con duelos directos que aseguraban el cupo, para esta ocasión la FIFA decidió cambiar el formato .

Por primera vez se llevará a cabo un torneo especial que reunirá a seis selecciones y que constará de dos zonas. En la primera, Jamaica será rival de Nueva Caledonia en la semifinal, mientras que la República Democrática del Congo aguardará en la final por estar mejor posicionada en el ranking FIFA. En la segunda, Bolivia se medirá con Surinam y el ganador definirá ante Irak.

Jamaica disputará el repechaje internacional
Instagram selección de Jamaica / @jff_football

Las ciudades mexicanas en las que se disputará el repechaje internacional, según reveló la propia FIFA, serán Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Los encuentros se llevarán a cabo entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo conseguir boletos para el repechaje del Mundial 2026?

Los boletos para los encuentros del repechaje que tendrán lugar en México aún no están a la venta, pero es posible que esto cambie una vez que se confirme en que ciudad se llevará a cabo cada uno. Sea cual sea el juego de tu interés, cuando las entradas estén a la venta las vas a poder conseguir en la web oficial de la FIFA.

En fifa.com/es/tickets los usuarios tienen la posibilidad de comprar boletos para el Mundial 2026 y, próximamente, para el repechaje. Lo único que debes hacer es registrarte o ingresar con tu usuario y seleccionar el partido que más te interese.

Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×