Lo que se sabe de la próxima venta de boletos para el repechaje del Mundial 2026 en México

La última fecha FIFA del año pasó, por lo que ya solo resta definir a seis de los 48 clasificados al Mundial 2026. Dos de ellos saldrán del repechaje internacional que se sorteó este mismo jueves 20 de noviembre en Suiza, por lo que en muy poco tiempo saldrán a la venta los boletos.

Mientras que los seleccionados europeos definirán entre ellos cuatro clasificados; los países del resto de confederaciones se enfrentarán en México. A diferencia de lo que ocurría en Copas del Mundo anteriores, con duelos directos que aseguraban el cupo, para esta ocasión la FIFA decidió cambiar el formato .

Por primera vez se llevará a cabo un torneo especial que reunirá a seis selecciones y que constará de dos zonas. En la primera, Jamaica será rival de Nueva Caledonia en la semifinal, mientras que la República Democrática del Congo aguardará en la final por estar mejor posicionada en el ranking FIFA. En la segunda, Bolivia se medirá con Surinam y el ganador definirá ante Irak.

Instagram selección de Jamaica / @jff_football

Las ciudades mexicanas en las que se disputará el repechaje internacional, según reveló la propia FIFA, serán Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Los encuentros se llevarán a cabo entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo conseguir boletos para el repechaje del Mundial 2026?

Los boletos para los encuentros del repechaje que tendrán lugar en México aún no están a la venta, pero es posible que esto cambie una vez que se confirme en que ciudad se llevará a cabo cada uno. Sea cual sea el juego de tu interés, cuando las entradas estén a la venta las vas a poder conseguir en la web oficial de la FIFA.

En fifa.com/es/tickets los usuarios tienen la posibilidad de comprar boletos para el Mundial 2026 y, próximamente, para el repechaje. Lo único que debes hacer es registrarte o ingresar con tu usuario y seleccionar el partido que más te interese.