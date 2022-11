La actitud de CR7 en el United es inaceptable: Wayne Rooney

Londres, Inglaterra. Y siguen las críticas al astro portugués Cristiano Ronaldo por su actuación en esta temporada en el Manchester United. El exjugador de los ‘Red Devils’ Wayne Rooney fue el que ahora dio su opinión sobre el luso.

Al ser cuestionado en una entrevista para talkSPORT sobre si el Manchester United rendía mejor con Cristiano Ronaldo en el campo, Wayne Rooney fue contundente en su respuesta: “No, no lo creo”. Posteriormente, explicó que su actitud del arranque de la temporada no debió ser aceptada por el equipo.

“Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”, dijo el exjugador de la selección inglesa de 37 años, quien actualmente es el técnico del DC United de la Major League Soccer (MLS), equipo en el que jugó sobre el final de su carrera.

“Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”, añadió Rooney en su crítica.

Wayne Rooney da su voto de apoyo a Erik ten Hag

Más adelante, Rooney también se tomó el trabajo de analizar la gestión del técnico neerlandés Erik ten Hag en el banquillo del Manchester United y elogió el estilo que ha mostrado el equipo en sus actuaciones más recientes. “Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Es el hombre adecuado para el puesto. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League”, apuntó el exfutbolista inglés.