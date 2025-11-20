Aficionados de México le advirtieron a Costa Rica de Miguel Herrera y ahora lloran por quedar fuera del Mundial 2026

El pasado martes 18 de noviembre del 2025, la Selección de Costa Rica terminó eliminada del Mundial de 2026 y las redes sociales explotaron de comentarios de los ticos reclamándole a Miguel Herrera por quedar fuera.

El Piojo Herrera fue nombrado entrenador de Costa Rica el pasado 7 de enero del 2025. Desde el día que la selección dio a conocer que sería su nuevo DT, la publicación se llenó de comentarios de mexicanos en los que un sector les advirtió de la actitud del entrenador y que mejor consiguieran otro pues no lograrían clasificar al Mundial 2026.

Algunos de los comentarios que se leen en la publicación son:



Están a tiempo de arrepentirse. Compraron un problemón con ese señor. No tiene valores ni educación. — Fer (@fermontalvo51) January 8, 2025

Otro sector mostró su apoyo a Costa Rica por poner al mando a Miguel Herrera

"Amigos ticos, van a leer muchas críticas por lo controversial que es Herrera, pero les puedo decir lo siguiente, hasta el america actual no había visto uno que tuviera tanta garra como el del Piojo, la selección del 2014 ha sido de lo mejor que se ha visto desde el 98 enhorabuena"

Amigos ticos, van a leer muchas críticas por lo controversial que es Herrera, pero les puedo decir lo siguiente, hasta el america actual no había visto uno que tuviera tanta garra como el del Piojo, la selección del 2014 ha sido de lo mejor que se ha visto desde el 98 enhorabuena — Antonio Limon (@antoniolm73) January 8, 2025

Miguel Herrera aceptó la responsabilidad tras la eliminación de Costa Rica

Luego de la eliminación de Costa Rica, Miguel Herrera habló en conferencia de prensa y se sinceró al detallar sentirse responsable de la eliminación pero que no ha tenido un fracaso como este en 23 años de carrera por lo que considera que al ser solo un fracaso algo ha hecho bien.

“Nunca me había encontrado en esta situación. Estaba muy ilusionado. Estoy muy orgulloso de mi grupo de jugadores. No conseguimos el objetivo, esto es futbol. Estoy triste y muy enojado porque no pude darle la clasificación a estos muchachos. Me llevo la responsabilidad. Estamos eliminados, ya lo acepté, no pudimos. Lo que sigue es ver lo que viene con la tristeza y la amargura de no poder estar en el Mundial pero la vida continúa...”.

“No he tenido nunca un fracaso como este, 23 años y un fracaso. Algo he hecho bien para poder estar aquí…”.

Los números de Miguel Herrera con Costa Rica

Desde su llegada, ha dirigido 15 partidos hasta el 18 de noviembre de 2025, dejando los siguientes números: