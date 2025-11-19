deportes
¡INSÓLITO! El jugador del América que podría jugar el Mundial 2026 con este país de la Concacaf

El jugador del América podría solicitar una naturalización express antes del repechaje gracias a su bisabuelo paterno y estar en Norteamérica 2026.

Maximin Haití
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
Allan Saint Maximin puede ir al Mundial 2026 con la Selección de Haití, el atacante del Club América tiene ascendencia de aquella nación gracias a su bisabuelo paterno y su nombre comienza a sonar en el radar de la selección caribeña. El atacante francés de 28 años cumple con los requisitos de la FIFA para cambiar de selección nacional y no sería nada descabellado verlo en Norteamérica 2026 defendiendo la playera haitiana.

A pesar de haber nacido en Chatenay-Malabry, Francia, el extremo azulcrema podría solicitar una naturalización exprés y ser parte de la Selección de Haití en la próxima justa mundialista. La FIFA es muy clara con lo que pide y Saint-Maximin lo cumple; ascendencia del país al que se quiere cambiar y que no hayan disputado más de tres partidos con la Selección mayor antes de los 21 años (Maximin solo tuvo actividad en selecciones juveniles francesas). Con ello, la Federación Haitiana de Futbol si lo desea podría sondear a Allan y de confirmarse su deseo de ir al Mundial, tendría que solicitar la naturalización antes de la repesca mundialista.

Liguilla a la vista

El Club América y Allan Saint Maximin tendrán unos días para preparar la serie de cuartos de final contra los Rayados de Monterrey en una de las llaves más parejas de la liguilla. Los actuales subcampeones de la Liga MX querrán olvidar rápidamente la derrota en Toluca contra los Diablos Rojos y un triunfo contundente en el global contra la Panadilla serviría.

De momento, la Liga MX tiene actividad este jueves 20 de noviembre con en partido entre los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez que definirá al séptimo lugar de la liguilla y el cotejo entre Pachuca y Pumas, en el cual el ganador se verá las caras con el perdedor de la otra serie para pelear el último boleto de la fase final del Apertura 2025.

Club América
Autor / Redactor

Erick De la Rosa

