Costa Rica SÍ tendría representante en el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

El Mundial 2026 tendría además de las selecciones con boleto directo, a árbitros que ya estarían elegidos para trabajar en los 104 partidos programados desde el 11 de junio del 2026, incluido el silbante tico Juan Gabriel Calderón.

Juan Gabriel Calderón, de 38 años de edad, es un árbitro con gafete FIFA. Quien sería el más capacitado de Costa Rica se dice que le tocará entrar en acción, por lo que de confirmarse su asistencia, sería la forma en que precisamente Costa Rica SÍ tenga representación en la justa veraniega que se celebrará entre México, Canadá y Estados Unidos.

Nacido en San Isidro de El General, en San José, Costa Rica en 1987, el silbante lleva trabajando en alto rendimiento profesional desde 2013 y cuatro años después obtuvo su reconocimiento como internacional.

Ya ha trabajado en los principales torneos de la Concacaf y Mundiales de divisiones inferiores de edad.

La virtual lista de árbitros de Concacaf que irán al Mundial 2026

Esta información y junto al resto de los árbitros del mundo se confirmarán en próximas semanas, y es que el número de silbantes tendrá que crecer en cuanto a la proporción de más equipos y más juegos, y considerando centrales, abanderados, asistente y los de VAR.

César Ramos México

Katia García México

Joe Dickerson Estados Unidos

Ismail Elfath Estados Unidos

Tori Penso Estados Unidos

Drew Fischer Canadá

Said Martínez Honduras

Mario Escobar Guatemala

Juan Calderón Costa Rica

Iván Bartón El Salvador

De hacerse OFICIAL esta lista, algunos o todos ellos podrían tener algún tipo de participación en la reclasificación del Mundial 2026, que se celebrará este próximo mes de marzo entre Monterrey y Guadalajara y que terminará por otorgar dos boletos a la justa veraniega.