¡No te pierdas el LAFC vs Real España! Mira dónde CONSEGUIR BOLETOS al BMO Stadium

La expectativa crece en Los Ángeles. El duelo entre LAFC vs Real España por la vuelta de la Concacaf Champions Cup no solo promete emociones en la cancha, también ha disparado la demanda de boletos para un partido que puede marcar el rumbo de la serie.

Tras la contundente ventaja obtenida en la ida, el conjunto angelino buscará cerrar la eliminatoria ante su afición en el BMO Stadium, un escenario que se ha convertido en una de las plazas más vibrantes del futbol en Estados Unidos. Para los aficionados latinos que planean asistir, conocer las opciones de compra y logística puede marcar la diferencia para disfrutar la experiencia completa.

¿Dónde comprar boletos para LAFC vs Real España en la Concacaf Champions Cup?

La vía más segura para adquirir entradas es a través de Ticketmaster, la plataforma oficial del estadio, donde se publica la disponibilidad actualizada. También es posible comprarlas directamente en el portal del club, que suele liberar localidades adicionales conforme se acerca el partido.

En caso de alta demanda, existen alternativas confiables como StubHub, SeatGeek y AXS, donde los precios pueden variar dependiendo de la zona y la disponibilidad. En plataformas de reventa, las entradas parten aproximadamente desde los 53 dólares, aunque pueden incrementarse conforme se acerca el silbatazo inicial.

Para muchos seguidores, asistir a este encuentro representa la oportunidad de vivir una noche internacional en uno de los ambientes más intensos del calendario regional, especialmente considerando la ventaja deportiva que trae el equipo local.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Cómo llegar al BMO Stadium y recomendaciones de transporte en Los Ángeles

El estadio se ubica en el corazón de Los Ángeles dentro del complejo Exposition Park, con múltiples opciones de acceso. Para quienes planean llegar en auto, existen más de 4,800 espacios de estacionamiento en estructuras oficiales y lotes cercanos, con tarifas que suelen oscilar entre 50 y 87 dólares en días de evento.

Una alternativa más económica es el Flower Street Parking Structure, ubicado a unos 10 minutos a pie del inmueble, ideal para quienes buscan ahorrar sin alejarse demasiado.

Sin embargo, el transporte público suele ser la opción más recomendada para evitar tráfico. La Línea E del Metro permite descender en la estación Expo Park/USC, a pocos minutos caminando del estadio. También hay rutas de autobús con frecuencia constante durante la tarde y noche del evento.

Para quienes prefieren mayor comodidad, los servicios de viaje compartido cuentan con zonas designadas para ascenso y descenso, facilitando la movilidad antes y después del partido.

El encuentro se disputará el martes 24 de febrero de 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles a las 7:00 PM hora del Pacífico, 9:00 PM hora del Centro y 10:00 PM hora del Este, un horario ideal para que la comunidad latina disfrute una noche de futbol internacional.