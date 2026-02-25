¡Así ARRANCA la Semana 2 de la MLS! Los horarios de TODOS LOS JUEGOS de la jornada

La temporada 2026 de la MLS comienza a tomar ritmo y la Semana 2 presenta una cartelera completa con duelos en todas las conferencias que empiezan a perfilar tendencias en la tabla. Tras el arranque del torneo, equipos como Nashville SC, FC Cincinnati y New York Red Bulls en el Este, así como San Diego FC, LAFC y San Jose Earthquakes en el Oeste arrancaron con victoria y buscarán confirmar su buen momento en esta nueva jornada.

La agenda confirma un fin de semana cargado de fútbol en distintos puntos de Estados Unidos, con enfrentamientos que pueden empezar a marcar el rumbo temprano en la campaña y medir el verdadero nivel competitivo de varios aspirantes.

¿Qué partidos y horarios destacan en la agenda MLS Semana 2 en Estados Unidos?

El calendario presenta cruces atractivos desde el sábado, con partidos que involucran a equipos protagonistas en la lucha por la parte alta de sus conferencias. Uno de los focos estará en Texas con el choque entre Houston Dynamo y LAFC, mientras que en Florida la atención se centra en Orlando City frente a Inter Miami, un duelo con reflectores por el talento en cancha.

Además, la jornada dominical ofrecerá enfrentamientos clave en la Conferencia Este con Philadelphia Union ante New York City FC y el debut en casa de San Diego FC frente a St. Louis CITY SC en horario estelar.

Horarios de todos los juegos de la Semana 2 de la MLS

Sábado 28 de febrero de 2026

Chicago Fire FC vs CF Montréal

CT 1:30 PM | ET 2:30 PM | PT 11:30 AM

New York Red Bulls vs New England Revolution

CT 1:30 PM | ET 2:30 PM | PT 11:30 AM

Colorado Rapids vs Portland Timbers

CT 3:30 PM | ET 4:30 PM | PT 1:30 PM

Minnesota United FC vs FC Cincinnati

CT 3:30 PM | ET 4:30 PM | PT 1:30 PM

Real Salt Lake vs Seattle Sounders FC

CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

San Jose Earthquakes vs Atlanta United FC

CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

FC Dallas vs Nashville SC

CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Houston Dynamo FC vs LAFC

CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Sporting Kansas City vs Columbus Crew

CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Vancouver Whitecaps vs Toronto FC

CT 8:30 PM | ET 9:30 PM | PT 6:30 PM

LA Galaxy vs Charlotte FC

CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM

Domingo 1 de marzo de 2026

Austin FC vs D.C. United

CT 1:30 PM | ET 2:30 PM | PT 11:30 AM

Philadelphia Union vs New York City FC

CT 3:30 PM | ET 4:30 PM | PT 1:30 PM

Orlando City SC vs Inter Miami CF

CT 6:00 PM | ET 7:00 PM | PT 4:00 PM

San Diego FC vs St. Louis CITY SC

CT 8:15 PM | ET 9:15 PM | PT 6:15 PM

La segunda semana del campeonato servirá como un primer termómetro competitivo para medir el verdadero potencial de varios clubes que comenzaron con buen paso, así como para aquellos que buscan reaccionar tras un inicio complicado. Con estadios encendidos y plantillas cada vez más competitivas, la MLS continúa consolidando su crecimiento y ofreciendo un calendario atractivo para la afición en todo el país.