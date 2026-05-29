Alejandro Zendejas ya entrena con Estados Unidos y este es el tipo de golazos que pudo haber tenido México

Alejandro Zendejas ya forma parte de la concentración de la Selección de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. U.S. Soccer confirmó que Mauricio Pochettino lo incluyó en la lista final de 26 jugadores, anunciada el 26 de mayo en Nueva York, y que el plantel se trasladó al Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, en el área de Atlanta, para iniciar la etapa final de preparación.

Muchos aficionados lamentan no contar con el futbolista del Club América en la Selección Mexicana, ya que nació en Ciudad Juárez, pero decidió representar a la selección de Barras y Estrellas. El propio jugador argumentó que en Estados Unidos podría tener una mayor cantidad de oportunidades, razón por la que rechazó jugar para México. Hoy ya entrena con la USMNT y sus goles se vuelven virales.

Alejandro Zendejas, Estados Unidos|Crédito: @azensaa_

Alejandro Zendejas inició la preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estados Unidos inició entrenamientos en el nuevo centro nacional de U.S. Soccer en Georgia. El sitio de la federación publicó que la “química” del equipo empezó a construirse con los primeros días de trabajo y remarcó un dato relevante para Zendejas: comparte pasado de selecciones juveniles con Christian Pulisic, Tyler Adams, Haji Wright y Auston Trusty, ya que coincidieron en la Sub-17 de Estados Unidos en 2015.

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Durante una de las prácticas más recientes, el futbolista de la Liga BBVA MX fue captado por las cámaras de la Selección de Estados Unidos y dejó una toma que fue celebrada por todos los aficionados. Zendejas tomó el balón desde el sector derecho del área y abrió su pie izquierdo para colocar el esférico en el ángulo superior derecho del guardameta estadounidense durante la práctica.

That left foot of Alex Zendejas. 🥵 pic.twitter.com/CHleZsnMFh — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 28, 2026

Por qué Pochettino convocó a Zendejas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mauricio Pochettino, entrenador de la USMNT, justificó su inclusión por su versatilidad. De acuerdo con sus palabras en conferencia de prensa, el técnico argentino señaló que Zendejas “representa muchas posibilidades” porque puede jugar por banda, también como interior, tiene gol, se comunica bien con sus compañeros y genera cosas positivas dentro del grupo.

Ese argumento encaja con la lectura táctica: Zendejas no llega como titular indiscutible, sino como una pieza adaptable para cambiar partidos desde el banco o cubrir varias posiciones ofensivas. CBS Sports también lo ubicó entre los “ganadores” de la lista y destacó que su producción con América lo convirtió en un jugador difícil de ignorar para Pochettino.

El camino de Zendejas con Estados Unidos

Zendejas debutó con la selección mayor de Estados Unidos el 25 de enero de 2023 ante Serbia, dentro del ciclo mundialista. U.S. Soccer lo incluye entre los siete jugadores de la lista que debutaron con el USMNT rumbo a 2026.

Su historia tiene un condimento especial por su pasado binacional. Su camino es “único” por el impacto que genera en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Además, pese a que parecía estar fuera de la carrera por un lugar, terminó entrando a la lista final y está listo para debutar en el Grupo D contra Paraguay el 12 de junio; también enfrentará a Australia y Turquía en la fase de grupos.

