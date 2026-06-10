Dr. García, Todo un Rock Star | El Fut Según Alexa | Los Protagonistas
¿Comentarista, exfutbolista y rockstar? El Dr. García parece tenerlo todo. En esta edición de El Fut Según Alexa, nuestra inteligencia artificial favorita repasa algunos de los momentos más legendarios del Doctor, demostrando que su personalidad siempre ha estado hecha para los reflectores.
El Dr. García ha brillado en las canchas, frente al micrófono y ahora también como toda una estrella de rock.
En esta nueva entrega de El Fut Según Alexa, nuestra IA favorita revive algunos de los momentos más memorables, extravagantes y legendarios del Doctor para demostrar que su actitud siempre ha sido digna de una auténtica banda de rock.