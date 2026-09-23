Álvaro Montero: el portero gigante de más de dos metros que deberá enfrentar la Selección Mexicana

El portero Álvaro Montero, quien juega en Boca Juniors y pinta para ser titular con Colombia para el partido ante México del próximo sábado 27 de septiembre, será una verdadera muralla en contra del equipo de Rafa Márquez, pues se encontrarán con un tipo que supera los dos metros de estatura.

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Álvaro Montero parece que podría ocupar el arco de Colombia, pues ahora quedó fuera de los elegidos Camilo Vargas, quien suele ocupar la posición bajo los tres palos. Montero es ex portero de Velez y fue firmado recientemente por Boca Juniors.

El guardameta de 31 años de edad, podría ser quien Néstor Lorenzo esté buscando probar, aunque también lleva como opciones a Kevin Mier y Aldair Quintana, por lo que hay mucha competencia, pero el gran diferenciador de Montero es que es enorme.

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Álvaro Montero supera los 2 metros de estatura y sería titular ante México

La trayectoria de Álvaro Montero comenzó en 2015 con San Lorenzo, y en 2018 a los 22 años pasó al Tolima. Luego su ascenso bajo la portería lo colocó en Millonarios, posteriormente en Velez y ahora en Boca Juniors, donde lleva poco tiempo pero parece ser un jugador muy querido.

Su gran facultad es el juego aéreo y su estatura de dos metros un centímetro lo colocan como un jugador singular, pues si bien en el futbol suele haber porteros altos, él supera la media. Quien más se le acerca en el mundo y es portero de elite, es Courtois con su 1.99 solamente que en relación a estatura y habilidades, el belga luce mucho mejor.

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