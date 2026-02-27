América vs Tigres JORNADA 8: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX ofrece un partido de alto impacto para la afición en los Estados Unidos: América recibe a Tigres UANL en el Estadio Ciudad de los Deportes. Más que tres puntos, está en juego el posicionamiento rumbo a la liguilla.

Ambos clubes llegan separados por apenas una unidad en la tabla. América suma 11 puntos; Tigres, 10. La diferencia es mínima, pero el contexto competitivo convierte este choque en una prueba directa de aspiraciones reales al titulo.

¿Cómo llega América al duelo clave ante Tigres en la Jornada 8 Liga MX?

El equipo dirigido por André Jardine ha encontrado equilibrio entre experiencia y juventud. En ofensiva, Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Alejandro Zendejas han generado variantes constantes, mientras que en el arco, Luis Ángel Malagón mantiene regularidad bajo presión.

Defensivamente, la dupla integrada por Israel Reyes y Sebastián Cáceres ha dado estabilidad en momentos determinantes. América no solo compite; administra los tiempos del partido y sabe ajustar según el rival.

El conjunto azulcrema entiende que ganar en casa ante un contendiente directo enviaría un mensaje claro en el Clausura 2026.

Tigres UANL y su oportunidad de golpear como visitante en el Clausura 2026

Del otro lado, el proyecto encabezado por Guido Pizarro mantiene competitividad pese a altibajos. Tigres ha mostrado capacidad de reacción y talento individual para resolver partidos cerrados.

Ángel Correa aporta movilidad y gol, mientras que Diego Lainez suma creatividad entre líneas. El equipo felino puede ceder posesión, pero explota transiciones rápidas con eficacia.

Para Tigres, ganar en Ciudad de México no solo significaría superar a un rival directo en la tabla; también consolidaría su candidatura en la Liga MX Clausura 2026.

El Estadio Ciudad de los Deportes será escenario de un duelo de estrategias: posesión y control contra verticalidad y respuesta inmediata. Dos estilos, una misma ambición.

América vs Tigres: Fecha, hora y sede en Estados Unidos

El partido América vs Tigres se disputará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Horario para Estados Unidos:

10:00 pm ET

9:00 pm CT

7:00 pm PT