Andrés Guardado en duda para el resto del Mundial de Qatar 2022

Andrés Guardado es duda para lo que que resta del Mundial de Qatar 2022. El mediocampista de la Selección Mexicana salió lesionado el minuto 42, en la derrota de México ante su similar de Argentina por marcador de 0-2, en la segunda fecha del Grupo C.

'El Principito' sufrió un tirón muscular, durante el encuentro, en el que no paró de correr mientras estuvo en el campo. Pero el esfuerzo lo acabó por lesional y ahora podría perderse lo que resta de la Copa del Mundo para el combinado nacional.

Martinoli explota luego de la derrota de México vs Argentina | Protagonistas Extra

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Andrés Guardado estará fuera de las canchas 10 días

De acuerdo con información de David Medrano, Guardado estará fuera de circulación por lo menos 10 días; lo que lo dejaría fuera de posibilidades de enfrentar a Arabia Saudita el próximo miércoles 30 de noviembre.

Andres Guardado presenta un tirón muscular. Se pierde el juego vs Arabia. Estará x lo menos 10 días fuera de circulación. @AztecaDeportes pic.twitter.com/JhOdolJWPM — david medrano felix (@medranoazteca) November 27, 2022

El capitán de la Selección Mexicana, quien cumplió cinco mundiales luego de enfretar a Argentina, podría regresar a las canchas hasta los Cuartos de Final, el famosos quinto partido, en caso de que el equipo Azteca avanzará hasta esa instancia.

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