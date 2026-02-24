El BOMBAZO que VIENE a la MLS: Antoine Griezmann CERCA del Orlando City

La posibilidad de ver a Antoine Griezmann en la Major League Soccer vuelve a encender la conversación en el futbol internacional. Reportes recientes apuntan a que el delantero francés mantiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo de Orlando City SC, un movimiento que podría marcar uno de los fichajes más impactantes de los últimos años en la liga estadounidense.

Aunque el atacante sigue siendo pieza clave en el esquema del Atlético de Madrid, las conversaciones han tomado forma en torno a un posible rol como Jugador Designado, lo que abriría la puerta a un cambio de etapa en su carrera. La operación aún no está cerrada, pero el interés es real y sostenido.

¿Por qué Antoine Griezmann considera jugar en la MLS con Orlando City?

El interés del campeón del mundo por jugar en Estados Unidos no es nuevo. Durante años ha mostrado afinidad por la cultura deportiva del país, asistiendo a eventos y expresando públicamente su deseo de experimentar el futbol en Norteamérica antes del cierre de su carrera.

En ese contexto, Orlando aparece como un destino inesperado pero estratégico. El club busca dar un salto competitivo y mediático, y la llegada de una figura global podría transformar su proyecto deportivo. Con 34 años, el francés mantiene un nivel competitivo alto, con goles y liderazgo dentro del vestidor colchonero, lo que lo convierte en un fichaje atractivo tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Además, la MLS continúa consolidándose como un destino viable para estrellas europeas, especialmente tras la llegada de figuras como Lionel Messi, cuyo impacto elevó la visibilidad global de la liga.

Exjugador del América podría llegar a la MLS | Negociaciones avanzadas

El impacto deportivo y mediático que tendría su fichaje en la MLS

La eventual llegada de Antoine Griezmann representaría mucho más que un refuerzo de calidad. Su perfil como campeón del mundo, su popularidad internacional y su capacidad para generar narrativa mediática impulsarían el crecimiento de la liga en mercados clave, especialmente entre la comunidad latina en Estados Unidos.

En lo futbolístico, su inteligencia táctica, movilidad y capacidad para asociarse en ataque podrían elevar el nivel competitivo de Orlando, un equipo que busca consolidarse como protagonista en la Conferencia Este. Su experiencia en competiciones europeas también aportaría liderazgo en momentos de alta presión.

Sin embargo, la operación dependerá de varios factores, entre ellos el momento deportivo del Atlético y la disposición del club español para negociar su salida en el próximo mercado de verano. Por ahora, el escenario sigue abierto, pero la sola posibilidad ya genera expectativa.

Si se concreta, el movimiento confirmaría una tendencia clara: la MLS sigue atrayendo talento de élite y consolidándose como una liga cada vez más influyente en el panorama global.