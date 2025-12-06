deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

ARC Raiders bate nuevo juego mundial; así superó al GTA VI

ARC Raiders tuvo un año tan asombroso y espectacular que, incluso, llegó a superar al GTA VI en uno de los apartados más importantes. ¿Cuál es este?

arc-raiders-nuevo-record-mundial-supera-gta-vi.jpg
X: ARC Raiders
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

El 2025 trajo consigo una de las sorpresas más llamativas dentro del mundo de los videojuegos, pues fue ARC Raiders quien cargó con la gran mayoría de la narrativa. Su impacto internacional fue tan grande que, incluso, logró superar al GTA VI en una de las métricas más importantes de medición que existen.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Si bien su estreno se dio hace apenas unos meses, la realidad es que ARC Raiders ha superado por completo las expectativas y, hoy por hoy, es uno de los videojuegos más populares que hay en el mundo. Ante ello, no está de más que conozcas el nuevo récord que logró y que hizo que superara al GTA VI.

¿En qué números ARC Raiders superó al GTA VI?

Si bien ARC Raiders cuenta con muchos rivales a los cuales ganar, la realidad es que un hecho que sorprendió fue que este videojuego fuera el más buscado en Google a lo largo de este 2025 pese a que su estreno tiene poco de haberse realizado, lo cual habla del impacto que ha tenido hasta ahora.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Toluca para acceder a la final del futbol mexicano?

ARC Raiders se consagró como el videojuego más buscado de Google superando, con ello, al GTA VI, uno de los favoritos de la gente. Además, el juego arrasa en varias consolas a nivel mundial, destacando lo ocurrido tanto en la Xbox Series como en la PlayStation 5, por citar algunos ejemplos.

Vale mencionar que el GTA VI logró tener mucho impacto en el pasado dado que, supuestamente, su estreno sería en este año; sin embargo, tras una serie de modificaciones se reveló que el estreno oficial sería hasta noviembre del 2026, lo cual afectó en su duelo directo ante ARC Raiders.

¿Qué otros juegos fueron muy buscados en Google en 2025?

Además de ARC Raiders y GTA VI , Google lanzó una lista con los videojuegos que más fueron buscados a través de su buscador en el último año. De entre estos destacan títulos tales como Strands, Battlefield 6, Split Fiction, Path Of Exile 2, Clair Obscur: Expedition 33, Minecraft, Roblox y Pokémon Legends.

Sports
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
×
×