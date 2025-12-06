ARC Raiders bate nuevo juego mundial; así superó al GTA VI

El 2025 trajo consigo una de las sorpresas más llamativas dentro del mundo de los videojuegos, pues fue ARC Raiders quien cargó con la gran mayoría de la narrativa. Su impacto internacional fue tan grande que, incluso, logró superar al GTA VI en una de las métricas más importantes de medición que existen.

Si bien su estreno se dio hace apenas unos meses, la realidad es que ARC Raiders ha superado por completo las expectativas y, hoy por hoy, es uno de los videojuegos más populares que hay en el mundo. Ante ello, no está de más que conozcas el nuevo récord que logró y que hizo que superara al GTA VI.

¿En qué números ARC Raiders superó al GTA VI?

Si bien ARC Raiders cuenta con muchos rivales a los cuales ganar, la realidad es que un hecho que sorprendió fue que este videojuego fuera el más buscado en Google a lo largo de este 2025 pese a que su estreno tiene poco de haberse realizado, lo cual habla del impacto que ha tenido hasta ahora.

ARC Raiders se consagró como el videojuego más buscado de Google superando, con ello, al GTA VI, uno de los favoritos de la gente. Además, el juego arrasa en varias consolas a nivel mundial, destacando lo ocurrido tanto en la Xbox Series como en la PlayStation 5, por citar algunos ejemplos.

Vale mencionar que el GTA VI logró tener mucho impacto en el pasado dado que, supuestamente, su estreno sería en este año; sin embargo, tras una serie de modificaciones se reveló que el estreno oficial sería hasta noviembre del 2026, lo cual afectó en su duelo directo ante ARC Raiders.

¿Qué otros juegos fueron muy buscados en Google en 2025?

Además de ARC Raiders y GTA VI , Google lanzó una lista con los videojuegos que más fueron buscados a través de su buscador en el último año. De entre estos destacan títulos tales como Strands, Battlefield 6, Split Fiction, Path Of Exile 2, Clair Obscur: Expedition 33, Minecraft, Roblox y Pokémon Legends.