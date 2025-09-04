Argentina 0-0 Venezuela: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 4 de septiembre, partido de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026; marcador online del último partido de Lionel Messi

Te puede interesar: ¡Tragedia en la cancha! Portero muere tras detener penalti decisivo

Argentina recibe vs Venezuela en la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, misma que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Este será el último partido de Lionel Messi de las eliminatorias de Conmebol en 2026, del cual podrás disfrutar el resultado del partido en vivo y gratis por Azteca Deportes.

Dirigidos por Lionel Scaloni, la Albiceleste encara el partido en el Estadio Monumental con el boleto en la mano para el Mundial del año entrante, pues lideran la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos. Por su parte, ‘La Vinotinto’ necesita sumar por lo menos cuatro unidades para tener posibilidades de clasificarse a la Copa del Mundo de 2026. En caso de que el cuadro comandado por Fernando Batista logre sacar el triunfo frente a Argentina como visitante, si Colombia vence a Bolivia podrían asegurar la repesca en esta Jornada 17.

