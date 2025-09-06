deportes
Los partidos de HOY sábado 6 de septiembre en la Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026

Este sábado 6 de septiembre, el continente europeo ve una jornada cargada de futbol en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y otro gol en la final para Portugal
Fernando Campos
Mundial México 2026
Este sábado 6 de septiembre, el continente europeo ve una jornada cargada de futbol en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 . Las selecciones nacionales buscan definir su destino en la carrera por uno de los 16 boletos que otorga la confederación más competitiva del planeta.

Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025

Uno de los duelos más esperados es el que protagonizan Armenia y Portugal en el estadio Vazgen Sargsyan de Ereván. El conjunto luso, flamante campeón de la UEFA Nations League, inicia su camino mundialista con Cristiano Ronaldo al frente, acompañado por figuras como Bruno Fernandes y Bernardo Silva. Armenia, por su parte, busca dar la sorpresa en casa, aunque nunca ha vencido a Portugal en partidos oficiales.

En otro frente, Inglaterra recibe a Andorra en Villa Park. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan como líderes del Grupo K y buscarán mantener su paso perfecto ante una selección andorrana que ocupa el último lugar de la tabla. Harry Kane, capitán y referente del ataque inglés, será clave para romper el cerrojo defensivo visitante.

La jornada también incluye enfrentamientos como Letonia vs. Serbia en Riga, donde los serbios intentarán consolidarse como candidatos al liderato del grupo. Austria se mide ante Chipre en Linz, mientras que Irlanda recibe a Hungría en el Aviva Stadium de Dublín, en un choque que promete intensidad y buen futbol.

San Marino, uno de los equipos más modestos del continente, se enfrenta a Bosnia-Herzegovina en el Olímpico de San Marino, buscando sumar puntos en una eliminatoria que suele ser cuesta arriba para ellos.

¿Cómo es el formato de clasificación en la UEFA para el Mundial 2026?

Con 54 selecciones divididas en 12 grupos, el formato de clasificación premia al líder de cada sector con el pase directo al Mundial. Los segundos lugares, junto a los mejores clasificados de la Nations League, disputarán un repechaje por los últimos boletos.

La jornada de hoy no solo marca el inicio de una nueva etapa para algunas selecciones rumbo a la Copa del Mundo , sino que también ofrece una muestra del talento, la pasión y la rivalidad que hacen del futbol europeo una referencia global.

Portugal
Cristiano Ronaldo
Inglaterra
