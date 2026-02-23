Atlético de Madrid vs Brujas: Fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS ¿aparecerá Obed?

El choque entre el Atlético de Madrid vs Brujas promete ser uno de los partidos más intensos de la semana en la UEFA Champions League. Con la eliminatoria completamente abierta tras un electrizante empate en la ida, la vuelta de los playoffs se perfila como una auténtica batalla táctica donde cada detalle puede definir el destino de ambos clubes.

El equipo colchonero llega con la presión de su gente y la historia europea que respalda su carácter competitivo, mientras que el conjunto belga mantiene viva la ilusión tras demostrar que tiene argumentos para competir de tú a tú. En medio del ambiente cargado de expectativa, surge una pregunta que inquieta a muchos aficionados: ¿veremos minutos de Obed en un escenario de máxima exigencia?

¿A qué hora es Atlético de Madrid vs Brujas en Estados Unidos?

El partido se disputará en el imponente Estadio Metropolitano este 24 de febrero, en un duelo que definirá quién avanza en la competencia.

Horarios en Estados Unidos:

ET: 12:45 PM

CT: 11:45 AM

PT: 9:45 AM

Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?

Claves tácticas del partido y el rol que podría tener Obed Vargas

El equipo dirigido por Diego Simeone apostará por su clásica intensidad, presión alta y orden defensivo, una fórmula que históricamente ha sido efectiva en noches europeas. La idea será imponer condiciones desde el inicio y aprovechar el empuje del público para inclinar la balanza.

Por su parte, el Club Brujas buscará repetir la fórmula que le dio resultado en la ida: velocidad por las bandas, transiciones rápidas y un bloque compacto que obligue al rival a arriesgar más de la cuenta. En ese contexto, la aparición de jóvenes talentos podría ser determinante, especialmente si el partido se abre en el segundo tiempo.

El factor emocional será determinante. La experiencia del Atlético en instancias decisivas contrasta con la ambición del conjunto belga, que quiere dar el golpe y seguir soñando en el torneo más prestigioso de Europa. Con el marcador global empatado, cualquier error puede ser definitivo.

La expectativa crece minuto a minuto y la posibilidad de ver nuevas caras en el campo añade un ingrediente extra a un duelo que ya de por sí promete intensidad y drama hasta el último suspiro.