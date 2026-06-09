¡Haitianos en el Área! | Del Barrio para el Mundo | Los Protagonistas
Bea e Isra Punk salen a las calles para vivir una de las dinámicas más divertidas de Del Barrio para el Mundo. Entre preguntas inesperadas, respuestas sorprendentes y mucho buen humor, la comunidad haitiana se convierte en protagonista de momentos inolvidables que demuestran que el fútbol y las risas no conocen fronteras.
¡Las calles vuelven a ser el escenario de una aventura llena de diversión!
En esta edición de Del Barrio para el Mundo, Bea e Isra Punk conviven con integrantes de la comunidad haitiana en una dinámica donde las preguntas más inesperadas provocan respuestas tan sorprendentes como divertidas.