¡Haitianos en el Área! | Del Barrio para el Mundo | Los Protagonistas

El heredero de las predicciones mundialistas está de vuelta. En esta edición de Templo Azteca, un misterioso pulpo hace su aparición para revelar qué selección levantará el trofeo de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¿Acertará como el legendario Pulpo Paul, que se hizo famoso por sus predicciones en Sudáfrica 2010?

09 junio, 2026