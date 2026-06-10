La Bea e Isra Punk se Fueron al Tianguis de la SanFeLiFe de Jesús 🛍️😎 | Del Barrio para el Mundo | Los Protagonistas
Puestos, personajes, anécdotas y muchas sorpresas. La Bea e Isra Punk se lanzan a recorrer uno de los tianguis más pintorescos y llenos de vida para descubrir historias increíbles, curiosidades inesperadas y todo el ambiente que hace único a este rincón de la ciudad.
¡La aventura sigue en las calles!
En esta nueva entrega de Del Barrio para el Mundo, La Bea e Isra Punk visitan el famoso Tianguis de la SanFeLiFe de Jesús, un lugar donde cada pasillo tiene una historia que contar.