Futbolista casi llora al pedir perdón por comentario racista

El surcoreano Heung-min Son, jugador del Tottenham Hotspur, desveló este día que su compañero el uruguayo Rodrigo Bentancur “casi lloró" al pedirle perdón por un comentario racista.

En una entrevista concedida este verano, el periodista le pidió a Bentancur que le pasara una camiseta de su compañero coreano, a lo que el futbolista respondió: "¿Sonny?”.

El entrevistador replicó "¿O cualquier otro campeón?” y el uruguayo respondió “O cualquier primo de Sonny, todos se parecen mucho”.

FA es muy estricta a comentarios de raza o etnia

Esto supone una violación de la normativa de la FA al incluir una referencia a la nacionalidad, raza o etnia de otra persona.

“Ahora mismo existe una investigación de la FA, por eso no puedo decir mucho, pero quiero mucho a Rodrigo”, dijo Son en la conferencia de prensa previa al partido contra el Qarabag perteneciente a la Europa League.

“Tenemos muchos buenos recuerdos, porque jugamos mucho juntos cuando llegó. Me pidió perdón en cuanto estábamos de vacaciones. Yo estaba en casa y ni me enteré de lo que había pasado. Me mandó un mensaje largo y pude notar que venía de corazón. Cuando volvimos a la ciudad deportiva tras las vacaciones, me dijo que lo sentía mucho y casi lloró. Pidió perdón pública y personalmente. Todos somos humanos, cometemos errores y aprendemos de ello”, adjuntó Son.

Otros jugadores castigados por cuestiones racistas

La FA tiene unas reglas muy estrictas respecto a estos comentarios y ya sancionó en el pasado a Edinson Cavani por llamar a un amigo “negrito” en una publicación de Instagram y a Bernardo Silva por comparar a Benjamin Mendy con un conguito (Golosina consistente en cacahuete cubierto de chocolate o una persona fea en familia de guapos).

El uruguayo recibió tres partidos de sanción y una multa de 100.000 libras, además de tener que completar un curso de reeducación, mientras que el portugués se perdió un partido y tuvo que pagar 50.000 libras.

Sin embargo, Alejandro Garnacho no recibió ninguna sanción la temporada pasada después de utilizar un emoticono de gorila junto a una foto de su compañero André Onana en una publicación en redes sociales