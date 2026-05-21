La ciudad donde los boletos cuestan $900 pesos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y la expectativa por conseguir boletos crece en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en medio de precios elevados y alta demanda, una ciudad estadounidense sorprendió con una iniciativa que permitirá acceder a entradas por apenas 50 dólares, una cifra cercana a los 900 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

Se trata de New York, ciudad que anunció un programa especial para residentes locales con el objetivo de acercar el Mundial a más aficionados. La medida fue confirmada por la Alcaldía de New York, en conjunto con el NYNJ Host Committee, organismo encargado de la sede New York/New Jersey para la Copa del Mundo 2026.

El Mundial 2026 dará inicio el día 11 de junio del presente año. |Imagen Ilustrativa

New York tendrá boletos del Mundial 2026 a 50 dólares

De acuerdo con la información oficial, New York aseguró 1,000 boletos accesibles para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputarán en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey. Cada entrada tendrá un costo de 50 dólares por asiento, además de incluir transporte gratuito de ida y vuelta en autobús hacia el estadio.

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El anuncio representa una noticia llamativa para los aficionados, especialmente en un contexto donde los precios para asistir al Mundial han generado críticas por sus altos costos. La iniciativa busca que residentes de la ciudad puedan vivir la experiencia mundialista sin tener que pagar cifras inalcanzables para gran parte del público.

Sin embargo, hay una aclaración clave: estos boletos no estarán disponibles para el público en general ni para aficionados de otros países, sino únicamente para residentes de New York que cumplan con los requisitos del programa.

¿Cómo conseguir los boletos de 900 pesos mexicanos?

Los boletos serán entregados mediante una lotería. Podrán participar residentes de New York de 15 años o más, quienes tendrán que registrarse durante el periodo establecido por la ciudad.

La inscripción abrirá el lunes 25 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m. y cerrará el sábado 30 de mayo a la medianoche. Cada participante podrá ingresar una vez por día, aunque habrá un límite diario de 50,000 registros. Los ganadores serán anunciados el miércoles 3 de junio y podrán comprar hasta dos boletos.

Para evitar la reventa, las entradas serán intransferibles y se entregarán directamente a los ganadores el día del partido, antes de abordar el transporte oficial hacia el MetLife Stadium.

|Instagram:fifa

¿Qué partidos del Mundial entran en esta promoción?

El programa contempla boletos para siete de los ocho partidos que albergará la sede New York/New Jersey. La distribución incluirá los cinco encuentros de fase de grupos y dos partidos de eliminación directa.

La gran excepción será la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium. Ese encuentro no formará parte del beneficio debido a la enorme demanda y al valor comercial de sus entradas.

Según reportes de Associated Press, los boletos de 50 dólares no provienen directamente de FIFA, sino de la asignación correspondiente al comité local de la sede. La medida llega como una respuesta al debate por los altos precios del torneo y al reclamo de que el Mundial también sea accesible para las comunidades que recibirán el evento.