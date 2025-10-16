deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Alerta Chivas: el problema del Estadio Akron que debe arreglarse sí o sí antes del Mundial 2026

El inmueble del Guadalajara y que será sede de la Copa del Mundo tiene un punto en contra, el cual quedó evidenciado en el duelo de México ante Ecuador

Alerta Chivas: el problema del Estadio Akron que debe arreglarse sí o sí antes del Mundial 2026
Estadio Akron
Alerta Chivas: el problema del Estadio Akron que debe arreglarse sí o sí antes del Mundial 2026
José Alejandro
Mundial México 2026
Compartir

El Estadio Akron tiene un punto negativo que se debe solucionar sí o sí antes del Mundial 2026, pues será una de las tres sedes del torneo internacional. El interior del inmueble se encuentra en perfectas condiciones, prueba de ello el sistema de drenaje de primer nivel, pero en lo que debe poner énfasis Chivas es en el tema de la vialidad, pues durante los partidos se colapsa, como pasó en el empate a un gol entre México y Ecuador .

El partido de preparación de la Selección Nacional fue una de las primeras pruebas del inmueble de cara a la Copa del Mundo y el único infortunio fue el denso tráfico que se registró antes y después del encuentro. De acuerdo con el portal Rebaño Pasión, varios aficionados reportaron que tardaron más de una hora en llegar y salir del Estadio Akron, a donde llegarán las personas en transporte gratuito .

Mundial 2026
@luis97juarez

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, pues revelaron que eso ocurre cada 15 días, cuando las Chivas juegan en el Estadio Akron. “Eso es de siempre. Por eso deben irse con tiempo. Una hora antes del partido, tratar de ya estar adentro”, compartió el usuario @luis97juarez.

TE PUEDE INTERESAR:

El gran reto de Chivas y el gobierno para el Mundial 2026

La directiva de Chivas y el gobierno de Jalisco tiene un gran reto y ese es mejorar el tránsito para que la estadía y traslados de los aficionados sea placentera en el Mundial 2026. Una de las posibles soluciones sería buscar vialidades alternas y emplearlas en la Fecha FIFA de marzo, cuando el Estadio Akron reciba 2 partidos de repechaje, su última gran prueba antes del torneo más importante del mundo.

@aztecadeportes Un estadio ÚNICO en MÉXICO 🇲🇽🏟️ El Estadio Akron tiene algo que PRESUMIR, en comparación con otros inmuebles en el país... #MiSelecciónAzteca ♬ sonido original - AztecaDeportes

¿Cuántos partidos recibirá el Estadio Akron en el Mundial 2026?

El Estadio Akron recibirá 4 partidos en el Mundial 2026, entre los que destaca uno de Fase de Grupos de la Selección Mexicana que se disputará el jueves 18 de junio, aun por confirmar el rival al que se enfrentarán.

Cabe destacar que la zona conurbada de Guadalajara, donde se ubica la casa de Chivas, es de las ciudades más pobladas de México, pues según la página Citix, Guadalajara tiene 5,110,617 habitantes, solo por debajo de CDMX y Monterrey, las otras sedes del Mundial 2026.

Chivas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×