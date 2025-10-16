Alerta Chivas: el problema del Estadio Akron que debe arreglarse sí o sí antes del Mundial 2026

El Estadio Akron tiene un punto negativo que se debe solucionar sí o sí antes del Mundial 2026, pues será una de las tres sedes del torneo internacional. El interior del inmueble se encuentra en perfectas condiciones, prueba de ello el sistema de drenaje de primer nivel, pero en lo que debe poner énfasis Chivas es en el tema de la vialidad, pues durante los partidos se colapsa, como pasó en el empate a un gol entre México y Ecuador .

El partido de preparación de la Selección Nacional fue una de las primeras pruebas del inmueble de cara a la Copa del Mundo y el único infortunio fue el denso tráfico que se registró antes y después del encuentro. De acuerdo con el portal Rebaño Pasión, varios aficionados reportaron que tardaron más de una hora en llegar y salir del Estadio Akron, a donde llegarán las personas en transporte gratuito .

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, pues revelaron que eso ocurre cada 15 días, cuando las Chivas juegan en el Estadio Akron. “Eso es de siempre. Por eso deben irse con tiempo. Una hora antes del partido, tratar de ya estar adentro”, compartió el usuario @luis97juarez.

El gran reto de Chivas y el gobierno para el Mundial 2026

La directiva de Chivas y el gobierno de Jalisco tiene un gran reto y ese es mejorar el tránsito para que la estadía y traslados de los aficionados sea placentera en el Mundial 2026. Una de las posibles soluciones sería buscar vialidades alternas y emplearlas en la Fecha FIFA de marzo, cuando el Estadio Akron reciba 2 partidos de repechaje, su última gran prueba antes del torneo más importante del mundo.

¿Cuántos partidos recibirá el Estadio Akron en el Mundial 2026?

El Estadio Akron recibirá 4 partidos en el Mundial 2026, entre los que destaca uno de Fase de Grupos de la Selección Mexicana que se disputará el jueves 18 de junio, aun por confirmar el rival al que se enfrentarán.

Cabe destacar que la zona conurbada de Guadalajara, donde se ubica la casa de Chivas, es de las ciudades más pobladas de México, pues según la página Citix, Guadalajara tiene 5,110,617 habitantes, solo por debajo de CDMX y Monterrey, las otras sedes del Mundial 2026.