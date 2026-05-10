Los 4 borrados de Javier Aguirre que se podrían meter a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por la ventana

La lista de la Liga BBVA MX de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 todavía no está cerrada. El propio director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, confirmó que la convocatoria no es definitiva y podría sufrir cambios de cara al futuro. La Federación Mexicana de Futbol tiene tiempo hasta el 1 de junio para presentar la lista final para afrontar el Mundial que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

En este contexto, ciertos jugadores del futbol mexicano aún cuentan con posibilidades de meterse “por la ventana” a la Copa del Mundo. En esta ocasión, hablaremos de cuatro casos puntuales que se han destacado en los últimos partidos con sus respectivos equipos y que todavía no están descartados por Javier Aguirre. No sería extraño que formen parte de la convocatoria final para el mes de junio.

Los 4 jugadores “borrados” por Aguirre que aún podrían jugar el Mundial

1. Marcel Ruiz

El mediocampista del Toluca no fue contemplado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana para la convocatoria de abril debido a su situación física. Venía de recuperarse de una lesión en la rodilla y su situación era una total incógnita. Sin embargo, Marcel Ruiz logró recomponerse a la perfección y hoy es una de las figuras más destacadas en el equipo de Antonio Mohamed. El propio Aguirre solicitó al cuadro escarlata que sume minutos durante el mes de mayo para evaluar su situación.

TE PUEDE INTERESAR:



2. Richard Ledezma

Richard Ledezma sería el reemplazante natural de Julián Araujo|Crédito: Chivas de Guadalajara

El futbolista de Chivas ha sido de lo mejor del Clausura 2026 en su posición. Su ausencia en la lista de abril fue una completa sorpresa, sin embargo, aún tiene chances de estar en el Mundial. Diversos reportes mencionan que Aguirre contempla a Ledezma, ya que tomaría el lugar de uno de los laterales que se encuentran lesionados en el futbol europeo: Julián Araujo o Rodrigo Huescas.

3. Everardo López

|Crédito: Toluca FC / X

El joven defensor de 21 años ya ha sumado minutos con la Selección Mexicana en el último tiempo y, si bien es cierto que no fue contemplado por Aguirre para la lista reciente, también podría jugar la Copa del Mundo con México. Es de los pocos zagueros zurdos en buen nivel y podría colarse a la lista definitiva para ser suplente de Johan Vásquez, el defensa titular indiscutible de la Selección Mexicana.

4. Diego Campillo

Diego Campillo es una alternativa para la defensa de México|Crédito: Chivas

El zaguero de 24 años fue de lo mejor en la defensa de Chivas a lo largo del Clausura 2026. Fue una de las figuras del equipo en la victoria frente a Tigres en Cuartos de Final y su desempeño lo mete en la disputa para ir a la Copa del Mundo. Una coronación del conjunto rojiblanco podría meterlo en la lista definitiva del ‘Vasco’ Aguirre.

