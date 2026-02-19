Busca lo mejor para México: la jugada maestra de Javier Aguirre en Europa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a menos de 4 meses de arrancar con el partido inaugural entre la Selección Nacional y Sudáfrica en el Estadio Banorte (antes Azteca), el cual aún no está terminado y ello ha generado cuestionamientos. Pese a ello, Javier Aguirre sigue enfocado en conformar al mejor México y para ello tiene una jugada maestra en Europa.

El “Vasco” no quita el dedo del renglón con Rodrigo Huescas, a quien visitará en el viejo continente para conocer cómo va con el proceso de recuperación tras sufrir una terrible lesión, pues así lo informó en enero. El entrenador lo tiene contemplado para la lista final, pero antes de ello debe estar en óptimas condiciones.

El entrenador visitará a Rodrigo Huescas en Europa para conocer cómo va con la rehabilitación.|Getty Images

Huescas era considerado el titular de la lateral derecha, la posición más endeble del combinado azteca y en la cual Aguirre ha probado a varios futbolistas, los cuales no han terminado por llenarle el ojo. Estos son los jugadores que compiten por el puesto de Rodrigo en caso de que no llegue al mundial:



Kevin Álvarez – América

– América Israel Reyes – América

– América Julián Araujo – Celtic

– Celtic Jorge Sánchez - PAOK

- PAOK Richard Ledezma – Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



La lesión de Rodrigo Huescas y la posibilidad de que juegue con México

El canterano de Cruz Azul sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha en un partido de Champions League en octubre del año pasado, cuando su carrera iba en ascenso al ser titular tanto con el Copenhague como con la Selección de México.

Fue el propio Javier Aguirre quien dio a conocer durante la gira por Centro y Sudamérica que iba a ir a verlo personalmente para saber cómo va su proceso de recuperación y para saber si llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque las esperanzas son pocas.

https://x.com/Jovenesfutmx/status/2024193570370986012?s=20

''Quiero ir a verlo personalmente, a ver cómo está. La verdad, no creo que llegue. Ojalá me equivoque. Claro, es una preocupación que tengo en la lateral derecha”, mencionó el entrenador en conferencia de prensa previo al partido amistoso que sostuvo con Panamá en enero.

¿Cuánto tiempo puede llevar recuperarse de una lesión de ligamentos?

De acuerdo con el portal Gades Salud, un futbolista con rotura de ligamento de rodilla tarda entre 7 y 9 meses en recuperarse por completo tras la cirugía. Huescas cumplirá 4 meses de rehabilitación y parece indicar que puede volver en mayo, aunque podría no estar en ritmo para encarar el mundial en junio.