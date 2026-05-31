OFICIAL: 4 jugadores de la Liga MX en la lista final de convocados de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este domingo la Selección de Uruguay oficializó la lista de convocados de la Celeste para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bajo una gran expectación, la convocatoria presenta una renovación generacional, confirmando el peso que ha ganado el futbol mexicano en el esquema charrúa, pero también marcando el melancólico fin de una era.

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Cuatro futbolistas que juegan en la Liga MX son elegidos para defender la histórica camiseta de la dos veces campeona del Mundo. En la portería destaca Santiago Mele, arquero de Rayados de Monterrey. El conjunto del América aporta un sólido binomio: el central Sebastián Cáceres y el desequilibrante extremo Brian Rodríguez. La lista azteca la cierra el delantero Rodrigo Aguirre, de los Tigres de la UANL.

El liderazgo futbolístico de esta plantilla recae plenamente en la estrella del Real Madrid, Federico Valverde, llamado a comandar el mediocampo charrúa con su característico despliegue físico y visión de juego.

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de nostalgia. La federación confirmó de manera oficial que el legendario delantero del Inter Miami, Luis Suárez, quedó fuera de la lista de convocados. "El Pistolero", máximo goleador histórico de la selección, no formará parte de la expedición mundialista, cerrando así un ciclo dorado e inolvidable para el ataque celeste.

Lista de 26 jugadores de la Selección Uruguay

Porteros

Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata

Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre

Santiago Mele - Monterrey

Defensas

Ronald Araujo - Barcelona

José María Giménez - Atlético Madrid

Santiago Bueno - Wolverhampton

Sebastián Cáceres - América

Mathías Olivera - Napoli

Guillermo Varela - Flamengo

Matías Viña - River Plate

Joaquín Piquerez - Palmeiras

Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

Mediocampistas

Federico Valverde - Real Madrid

Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte - Manchester United

Emiliano Martínez - Palmeiras

Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta - Flamengo

Nicolás De La Cruz - Flamengo

Agustín Canobbio - Fluminense

Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal

Brian Rodríguez - América

Facundo Pellistri - Panathinaikos

Delanteros

Darwin Núñez - Al-Hilal

Federico Viñas - Real Oviedo

Rodrigo Aguirre - Tigres

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Partidos de la Selección de Uruguay en la Fase de Grupos

Uruguay se encuentra ubicado en el Grupo H del torneo, donde buscará su clasificación a la fase de eliminación directa en tres sedes norteamericanas clave. Su calendario de partidos en la fase de grupos está definido de la siguiente manera:

15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Estadio Miami - 16:00 horas)

Arabia Saudita vs. Uruguay (Estadio Miami - 16:00 horas) 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami - 16:00 horas)

Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami - 16:00 horas) 26 de junio: Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara - 18:00 hrs)

Todos los partidos tiempo del centro de México.

El cierre de la primera etapa ante España en territorio mexicano promete ser un duelo de pronóstico reservado.

