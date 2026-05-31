OFICIAL: 4 jugadores de la Liga MX en la lista final de convocados de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección de Uruguay oficializó la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bajo una gran expectación, la convocatoria presenta una renovación generacional
Este domingo la Selección de Uruguay oficializó la lista de convocados de la Celeste para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bajo una gran expectación, la convocatoria presenta una renovación generacional, confirmando el peso que ha ganado el futbol mexicano en el esquema charrúa, pero también marcando el melancólico fin de una era.
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Cuatro futbolistas que juegan en la Liga MX son elegidos para defender la histórica camiseta de la dos veces campeona del Mundo. En la portería destaca Santiago Mele, arquero de Rayados de Monterrey. El conjunto del América aporta un sólido binomio: el central Sebastián Cáceres y el desequilibrante extremo Brian Rodríguez. La lista azteca la cierra el delantero Rodrigo Aguirre, de los Tigres de la UANL.
El liderazgo futbolístico de esta plantilla recae plenamente en la estrella del Real Madrid, Federico Valverde, llamado a comandar el mediocampo charrúa con su característico despliegue físico y visión de juego.
Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de nostalgia. La federación confirmó de manera oficial que el legendario delantero del Inter Miami, Luis Suárez, quedó fuera de la lista de convocados. "El Pistolero", máximo goleador histórico de la selección, no formará parte de la expedición mundialista, cerrando así un ciclo dorado e inolvidable para el ataque celeste.
Lista de 26 jugadores de la Selección Uruguay
Porteros
Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
Santiago Mele - Monterrey
Defensas
Ronald Araujo - Barcelona
José María Giménez - Atlético Madrid
Santiago Bueno - Wolverhampton
Sebastián Cáceres - América
Mathías Olivera - Napoli
Guillermo Varela - Flamengo
Matías Viña - River Plate
Joaquín Piquerez - Palmeiras
Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake
Mediocampistas
Federico Valverde - Real Madrid
Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
Manuel Ugarte - Manchester United
Emiliano Martínez - Palmeiras
Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
Nicolás De La Cruz - Flamengo
Agustín Canobbio - Fluminense
Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
Brian Rodríguez - América
Facundo Pellistri - Panathinaikos
Delanteros
Darwin Núñez - Al-Hilal
Federico Viñas - Real Oviedo
Rodrigo Aguirre - Tigres
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Partidos de la Selección de Uruguay en la Fase de Grupos
Uruguay se encuentra ubicado en el Grupo H del torneo, donde buscará su clasificación a la fase de eliminación directa en tres sedes norteamericanas clave. Su calendario de partidos en la fase de grupos está definido de la siguiente manera:
- 15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay (Estadio Miami - 16:00 horas)
- 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami - 16:00 horas)
- 26 de junio: Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara - 18:00 hrs)
Todos los partidos tiempo del centro de México.
El cierre de la primera etapa ante España en territorio mexicano promete ser un duelo de pronóstico reservado.