Calendario de la Premier League 24/25: inicia con un Chelsea vs City

Mientras se disputa la EURO 2024, la Premier League reveló su calendario para la temporada 2024-2025 en donde el Manchester City, actual campeón, iniciará su actividad en la jornada 1 con un partidazo ante Chelsea. Una de las ligas más importantes prepara grandes partidos para la siguiente campaña, y dio a conocer las fechas y todos los detalles

La Premier League reveló que será el próximo viernes 16 de agosto cuando inicie su actividad en la jornada 1. La temporada 2024-2025 de la Premier League iniciará con el partido entre el Manchester United y el Fulham, el cual se disputará en el Old Trafford a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: La competencia de Santiago Giménez para llegar al Arsenal

Haaland es presentado como la nueva portada del EA Sports FC | eProtagonistas

El partido más importante de la Jornada 1

El duelo más llamativo de la jornada 1 de la Premier League será el que disputen el Manchester City, actual campeón y el Chelsea, que quedó sexto en el campeonato. El partido se disputará el sábado 17 de agosto a las 09:30 horas, tiempo del centro de México, en donde se enfrentará Pep Guardiola ante su exasistente en el City, Enzo Maresca, quien llegó al Chelsea procedente del Leicester City.

La actividad de la jornada 1 continúa con el partido entre el Ipswich vs Liverpool el sábado 17 de agosto, cuando debute Arne Slot como técnico de los Reds luego de la salida de Jürgen Klopp.

Ese mismo día el subcampeón Arsenal inicia la nueva temporada con el sueño de terminar con su sequía de títulos y enfrentará al Wolves en el Emirates Stadium a las 08:00 horas, tiempo del centro de México.

El sábado se enfrentarán el Everton vs Brighton, el Newcastle vs Southampton y el Nottingham vs Bournemouth. Mientras que el West Ham, en donde juega el mexicano Edson Álvarez tendrá actividad cuando enfrente al Aston Villa.

El domingo 19 de agosto se enfrentarán el Brentford vs Crystal Palace y el Chelsea vs Manchester City antes mencionado. El lunes 20 de agosto se disputa el último partido de la jornada1 entre el Leicester City y el Tottenham.

Las fechas de los partidos más importantes

En el calendario hay varios partidos que ningún aficionado se quiere perder, como duelo entre el Manchester United vs Liverpool el próximo 31 de agosto. El Tottenham vs Arsenal el 14 de septiembre. El derbi Manchester City vs Manchester United el 14 de diciembre, el Liverpool vs Manchester United el 4 de enero y el Manchester United vs Manchester City el 5 de abril.

Te puede interesar: Christian Eriksen: De casi MORIR en la cancha a marcar el primer gol de Dinamarca en la EURO 2024