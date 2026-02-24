Campeón del mundo confesó cuál fue el día que México casi arruina a Argentina: “Tuve miedo”

Mientras la Selección Nacional se prepara con la lista de convocados de la Liga BBVA MX para los próximos dos partidos, pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026 muchos futbolistas son entrevistados y ese fue el caso de un campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Este reveló que tuvo miedo un día jugando contra México.

El pasado 26 de noviembre del 2022 el equipo argentino y el mexicano se medían en el partido válido por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial de Qatar. Así se dio el partido más parejo de todos y en el que los sudamericanos no encontraban la manera de entrarle a los aztecas. Tanto fueron los nervios que Rodrigo de Paul confesó: “tuve miedo”.

(L-R), Lionel Messi of Argentina, Hector Moreno, Cesar Montes, Erick Gutierrez of Mexico during the game Argentina vs Mexican National Team (Mexico), Corresponding to Group C of the FIFA World Cup Qatar 2022, at Lusail Stadium, Lusail, Doha, November 26, 2022.



(I-D), Lionel Messi de Argentina, Hector Moreno, Cesar Montes, Erick Gutierrez de Mexico durante el partido Argentina vs Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Lusail, Lusail, Doha, 26 de noviembre de 2022.|Adrian Macias/Adrian Macias

Entre las preguntas que le hicieron al mediocentro argentino, estuvo la de su alguna vez sintió que se les escapaba el Mundial. Lejos de mencionar la final frente a Francia, este destacó a los aztecas. “Cuando más miedo tuve, fue el partido de México, ahí sí tuve mucho miedo”, reveló.

El partido frente México fue bisagra para Argentina

Ese partido por la segunda fecha de la fase de grupos era bisagra en el camino de Argentina en el Mundial debido a que el equipo de Lionel Messi venía de perder 2 a 1 contra Arabia Saudita en el primer partido. Por eso, los argentinos debían vencer sí o sí a los entonces dirigidos por Gerardo Tata Martino...

Lionel Messi celebrates his goal 1-0 of Argentina during the game Argentina vs Mexican National Team (Mexico), Corresponding to Group C of the FIFA World Cup Qatar 2022, at Lusail Stadium, Lusail, Doha, November 26, 2022.



Lionel Messi celebra su gol 1-0 de Argentina durante el partido Argentina vs Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Lusail, Lusail, Doha, 26 de noviembre de 2022.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Seguramente en ese momento se dio ese miedo del que hablaba De Paul en una entrevista que brindó recientemente. En ese momento apareció la genialidad de Leo Messi para marcar con un zurdazo fuerte al palo izquierdo de Guillermo "Memo" Ochoa. Unos minutos más tarde marcó el 2-0 definitivo Enzo Fernández con un golazo al ángulo.

De ese momento Argentina mejoró notablemente su juego y los de Lionel Scaloni vencieron sin problemas a Polonia y clasificaron primeros (México fue eliminado por diferencia de gol), luego Australia por 2-1, a Países Bajos en penales, a Croacia 3-0 y fueron campeones con un gran partido ante Francia (penaltis tras el 3-3 en los 120 minutos disputados).

La propia afición de Argentina reconoce que el gol más gritado durante ese Mundial fue el de Messi a México debido a que sentían que se estaban quedando afuera de manera inesperada. El combinado tricolor terminó siendo el puntapié para Argentina. Así, pese a que la Selección Mexicana le dio mucho miedo, como dijo De Paul, y casi los arruina, finalmente fueron campeones.

