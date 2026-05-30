Ángel Correa rompe el silencio tras ausencia en convocatoria mundialista de Argentina

La Selección de Argentina ya tiene a sus elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay múltiples ausencias. Una de ellas es la de Ángel Correa, campeón del mundo en la edición pasada. El delantero de los Tigres de la UANL rompió el silencio tras ser excluido por el director técnico Lionel Scaloni.

Correa participó en una conferencia de prensa en el marco de la Final de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde su equipo enfrentará a Toluca, y dijo que apoyará a la Selección Argentina pese a no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“No sabría decirte. Lo tendría que decir el entrenador. Yo desde que llegué sentí que competí al máximo, que di lo mejor de mi para ayudar a mi equipo”, dijo el exjugador del Atlético de Madrid. “Si él decidió que no tenía que estar en este Mundial es porque hay otros chicos buenos que ayudarán a la selección. Yo, como argentino los voy a alentar y les deseo lo mejor a todos […] El Mundial, es una tristeza que no pueda estar.”.

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Ángel Correa llegó a los Tigres en el verano de 2025 y a punto de terminar su primer año con el club está en la lucha por un título continental. El rosarino ha disputado 49 partidos con los neoleoneses y acumula 18 goles y 13 asistencias. Solo en la Concachampions acumula dos dianas y un pase para gol.

¿Quién reemplazó a Ángel Correa en la convocatoria de Argentina?

Con base en la convocatoria de Scaloni, el jugador que tomó el lugar de “Angelito” fue José Manuel López, delantero del Palmeiras. El nacido en San Lorenzo ha brillado en el último año en el futbol brasileño. El ariete de 25 años sumó 14 goles con 10 pases para gol en todas las competencias con el Verdão.

La cuestión es que la ausencia de Correa estaba decidida desde que Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores. Los otros campeones del mundo en 2022 que también fueron excluidos son Ángel Di María, Paulo Dybala, Franco Armani, Juan Foyth y Alejandro “Papu” Gómez.