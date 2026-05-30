Futbolista cancela su boda al ser convocado por “SORPRESA” a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los futbolistas tienen una vida fuera de la cancha y normalmente se tiene que adecuar a los calendarios futbolísticos. El evento más importante es la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y es algo que solo pasa cada cuatro años. Aun así, la justa mundialista hizo que Michael Woud, un jugador neozelandés, tuviera que cancelar su boda al recibir una convocatoria sorpresa.

Michael Woud, portero del Auckland City, fue incluido en la lista final de Nueva Zelanda para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y por eso sus nupcias tuvieron que esperar. El arquero se comprometió hace un año con la modelo Zana Renton y ahora no podrá contraer matrimonio porque Darren Bazeley lo llevará como tercer portero.

Pese a desairar a su futura esposa, Woud dijo a medios neozelandeses que Renton lo tomó de buena manera y le dio su apoyo. Además, aseguró que el casamiento tendrá lugar el próximo año.

“Mi prometida me ha apoyado mucho. No es un mal motivo para cancelar una boda; solo ocurre cada cuatro años”, explicó el guardameta. “La celebraremos el año que viene”.

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Michael Woud goes long and finds Jesse Randall who doubles Aucklands lead.



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Michael Woud tiene pocas oportunidades de jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El neozelandés tendrá pocas oportunidades de jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección oceánica es parte del Grupo G y enfrentará a Bélgica, Irán y Egipto. Además, Michael Woud está detrás de Max Crombe y Alex Paulsen.

Michael Woud y Nueva Zelanda enfrentará a Mo Salah en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Imagen, Reuters

El guardameta de 27 años suma seis partidos con los All Blacks. Su primera convocatoria fue en octubre de 2017, pero su debut llegó en un partido de la Copa Intercontinental contra India en 2018. La selección se olvidó de él de 2024 a 2026 porque no recibió un llamado hasta la fecha FIFA de marzo. El arquero fue suplente en los amistosos contra Finlandia y Chile.