Champions y Copa Mundial de la FIFA™: El selecto grupo del PSG que va por un doblete histórico

El PSG de Luis Enrique logró ganar una dramática final de Champions League ante el Arsenal de Mikel Arteta. La final tuvo que definirse en la tanda de penales tras un empate a uno en el tiempo regular. Culminando la edición con un espectacular 4 a 3 a favor del equipo parisino.

Cabe mencionar que PSG logró obtener su segundo título en el torneo más prestigioso a nivel de clubes de la UEFA. Abriendo la puerta a que un selecto grupo tenga la posibilidad de ir por un histórico doblete con la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El cuadro galo cuenta con nueve futbolistas de seis países diferentes que estarán con posibilidad de lograr una legendaria temporada.

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Francia es la selección que tiene la mayor cantidad de jugadores del PSG con 5 futbolistas en total. Ousmane Dembéle, ganador al Balón de Oro 2025, encabeza la lista. Aunque también se encuentran otros futbolistas de calidad y experiencia como lo es Lucas Hernández. Así como también jóvenes futbolistas de la talla de Désiré Doué, Bradley Barcola y Warren Zaïre-Emery.

En segundo lugar se encuentra la Selección de Portugal con 4 jugadores. Destacando la presencia de Gonçalo Ramos, uno de los goleadores dentro de la dramática tanda de penales. Mientras que Vitinha, Nuno Mendes y João Neves se encuentran también en la lista.

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Por último vemos a Brasil, España, Marruecos, Corea del Sur y Ecuador como el resto de países que acogen a los jugadores del equipo parisino. Cada selección con un solo futbolista que podrían conseguir el histórico doblete; Marquinhos, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi y Lee Kang-in. ¿Cómo quedaría conformada la lista?

Así quedaría el selecto grupo que buscará ganar la Champions y la Copa Mundial de la FIFA™

Francia: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery

Portugal: Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos

Brasil: Marquinhos

España: Fabián Ruiz

Marruecos: Achraf Hakimi

Corea del Sur: Lee Kang-in.

Leyendas que ganaron la Champions y la Copa Mundial de la FIFA™

En la historia, los futbolistas que lograron ganar la UEFA Champions League y la justa mundialista en la misma temporada son pocos: los alemanes del Bayern Múnich en 1973-74 (Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness, Gerd Müller y Jupp Kapellmann), que luego ganaron el Mundial 1974 con Alemania Federal; Christian Karembeu, campeón de Champions con Real Madrid y del Mundial 1998 con Francia.

Roberto Carlos, campeón de Champions con Real Madrid y del Mundial 2002 con Brasil; Sami Khedira, campeón de Champions con Real Madrid y del Mundial 2014 con Alemania; Raphaël Varane, campeón de Champions con Real Madrid y del Mundial 2018 con Francia; y Julián Álvarez, campeón del Mundial 2022 con Argentina y luego de la Champions 2022-23 con Manchester City.