Se viene un giro en la Fórmula 1… y Checo Pérez puede ser uno de los grandes beneficiados

Después del paso por Gran Premio de Japón, donde Checo Pérez terminó lejos de la pelea, lo que vino fue una pausa obligada. No por calendario, sino por necesidad tras los acontecimientos ocurridos en el Medio Oriente.

Sin embargo, lo que se vio en las primeras carreras encendió alarmas dentro del paddock. Problemas con la gestión de energía, pérdida de velocidad en rectas largas y un concepto como el “super clipping” que no terminó de convencer a nadie.

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Y tras múltiples quejas de aficionados y pilotos, la Fórmula 1 está a punto de tomar cartas en el asunto, en algo que podría beneficiar a Checo Pérez de forma notable.

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Cambios en puerta para el Gran Premio de Miami

Para el Gran Premio de Miami no veremos exactamente lo mismo que en las primeras carreras.

Se esperan ajustes en la forma en la que los autos entregan la potencia, especialmente en la parte eléctrica, con la intención de evitar que los monoplazas se queden a la deriva en momentos clave de carrera.

Pero esto no es solo técnico… también es político.

Cada equipo defiende lo que desarrolló. Lo que invirtió. Y por eso los cambios no llegan sin resistencia. Aun así, el consenso es que algo tiene que modificarse.

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Cadillac y Checo, atentos a la oportunidad

Si hay un equipo que ve este momento como una oportunidad, es Cadillac F1 Team.

Desde dentro ya anticipaban mejoras importantes para Miami, incluso antes de que se hablara de ajustes en el reglamento. Ahora, con ambos factores combinados, el escenario puede cambiar.

Para Checo, esto llega en el momento justo.

Después de un inicio complicado, cualquier ajuste que reduzca diferencias con los equipos de adelante es una gran noticia para el equipo del mexicano. No garantiza resultados… pero sí cambia el punto de partida.

Así que Miami no será una carrera más. Será la primera señal real de hacia dónde va esta nueva Fórmula 1 tras los ajustes. Quién entendió mejor los cambios. Quién logró adaptarse más rápido.

