¿Por qué Checo Pérez no sumó el primer punto de Cadillac en el GP de Mónaco?

Checo Pérez vivió uno de los finales más amargos del Gran Premio de Mónaco 2026. El piloto mexicano cruzó la meta en la décima posición y, durante algunos minutos, todo apuntaba a que Cadillac iba a sumar su primer punto en la Fórmula 1. Sin embargo, la alegría duró poco.

Después de la carrera, los comisarios aplicaron una penalización de 10 segundos contra el tapatío por una infracción durante la última relargada, situación que lo hizo caer hasta el decimoquinto lugar en la clasificación final. De esta manera, Cadillac perdió el que parecía ser su primer punto histórico dentro de la máxima categoría.

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La razón por la que Checo Pérez perdió el décimo lugar en Mónaco

De acuerdo con el reporte oficial de la Fórmula 1, Checo Pérez había terminado una carrera caótica en la décima posición, pero fue investigado después del Gran Premio por quedar mal colocado en la parrilla durante la relargada posterior a una bandera roja.

La FIA determinó, con base en evidencia de video, que la llanta delantera derecha del Cadillac de Pérez estaba fuera del cajón de salida asignado. Por esta razón, los comisarios aplicaron una penalización de 10 segundos, castigo que terminó siendo determinante para el resultado final del mexicano.

No es menor. Antes de esa sanción, Checo se mantenía dentro del Top 10 y Cadillac tenía en sus manos su primer punto en la F1. Después del castigo, el mexicano cayó al puesto 15 y quedó fuera de la zona de unidades.

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Checo Pérez ya había sido sancionado durante la carrera

A esto se suma que Checo Pérez no tuvo una carrera limpia desde el inicio. De acuerdo con RACER, el mexicano ya había recibido una sanción durante el Gran Premio por tomar la salida original desde el cajón vacío de Gabriel Bortoleto, ubicado una fila por delante de su posición.

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Esa primera penalización condicionó su carrera, aunque no fue la que le quitó el punto de manera definitiva. La sanción clave llegó después de la bandera a cuadros, cuando los comisarios revisaron la última relargada y determinaron que Pérez también había cometido una infracción en ese procedimiento.

Por esta razón, aunque Checo terminó en pista dentro de los diez primeros, el resultado oficial no le permitió sumar. En Fórmula 1, el punto no se entrega por la posición al cruzar la meta, sino por la clasificación final una vez aplicadas todas las penalizaciones.

Fernando Alonso fue el gran beneficiado por la sanción de Checo

La penalización a Checo Pérez también modificó la parte baja de la zona de puntos. Fernando Alonso, que había quedado fuera del Top 10 en pista, subió al décimo lugar tras el castigo del mexicano y se quedó con el último punto del Gran Premio de Mónaco.

Cadena SER señaló que Alonso sumó así su primer punto de la temporada 2026, beneficiado por la sanción de 10 segundos a Pérez. El español había largado desde el fondo de la parrilla y logró rescatar una unidad en una carrera marcada por el caos y las decisiones estratégicas.

Para Cadillac, en cambio, el desenlace fue completamente opuesto. El equipo pasó de rozar un resultado histórico a quedarse sin unidades en cuestión de minutos.